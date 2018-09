Blues og gruppeoppgave venter i kveldens Stjernekamp

Blues står for tur, og tredjemann ut Ella Marie Hætta Isaksen, får strålende kritikker av dommerne.

Hun hadde gledet seg til bluessjangeren.

– Det er deilig å få lov til å være litt bitter og sur, sier Isaksen.

Mona B. Riise mener Isaksen har en x-faktor, gjestedommer Cecilie Asker gir hun en million poeng og Thomas Felberg ber hun om å ta seg en tur med gitarist Vidar Busk.

Blues fikk innpass i Stjernekamp for første gang i fjor, med stor suksess. I år er det Heidi Solheim som er veileder og sjangerekspert. Hun er kjent som en fantastisk bluesvokalist, både som soloartist og som frontfigur i bandet Pristine. Bandet har en solid fanbase både i Norge og ute i Europa.

Ole, Ella og Heine har gitt seg i kast med «Gangnam Style», mens Ulrikke, Chris og Alexander får bryne seg på «Despacito».

Under gruppeoppgaven er Cecilie Asker gjestedommer. Hun er kulturjournalist og anmelder i Aftenposten og dessuten trommeslager i The Launderettes.

Blueslegenden Vidar Busk er også med på gitar i husbandet i dag.

Her er låtene artistene skal fremføre denne kvelden, i nummerert rekkefølge:

1. Heine Totland: Let The Good Times Roll – B.B. King

Heine Totland synger «let the good times roll» Du trenger javascript for å se video.

2. Alexander Pavelich: Crossfire – Stevie Ray Vaughan

Alexander Pavelich synger «Crossfire» Du trenger javascript for å se video.

3. Ella Marie Hætta Isaksen: Further On Up the Road – Eric Clapton

Ella Marie Hætta Isaksen synger Eric Claptons «Further On Up the Road» Du trenger javascript for å se video.

4. Ulrikke Brandstorp: Evil Gal Blues – Aretha Franklin

Ulrikke Brandstorp synger «Aretha Franklins Evil Gal Blues» Du trenger javascript for å se video.

5. Chris Holsten: Born Under a Bad Sign – Albert King

6. Ole Børud: I Love You More Than You'll Ever Know – Blood, Sweat & Tears

Etterfulgt av Stjernekamps første gruppeoppgave:

1. Ulrikke, Chris og Alexander: Despacito

Originalartist: Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (2017)

Av: Luis Rodríguez, Erika Ender, Ramón Ayala

2. Ella Marie, Heine og Ole: Gangnam Style

Originalartist: PSY (2012)

Av:Park Jae-sang, Yoo Gun-hyung