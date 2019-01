Bloggkritiker kan vinne flest bloggpriser

Strengere filmsensur i UK

Det britiske filmtilsynet, BBFC, har strammet inn på aldersgrensen på kinofilmer, melder The Guardian. Fra nå av vil filmer med voldtektsscener og annen seksuell vold få 15-års grense heller enn 12-årsgrense. Innstramningen kommer som et resultat av en spørreundersøkelse blant over 10.000 personer. Resultatet viste et tydelig ønske blant publikum om strengere sensur for seksuell vold på film.