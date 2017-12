Blir trukket frem som stjerneskudd

Ti unge, lovende skuespillere fra hele Europa er valgt ut til å være med på seminaret «Shooting Star» under filmfestivalen i Berlin. Eili Harboe er årets norske skuespiller.

– Det synes jeg er utrolig kjekt, og jeg synes det er en kjempefin mulighet for meg som skuespiller, sier Harboe til NRK.

For å bli nominert som «Shooting Star» må du være under 32 år, være godt kjent i hjemlandet, og ha spilt i minst en publikumssuksess.

23-åringen fra Stavanger har i år vært aktuell på kinolerretet, både i filmen «Thelma» og i «Askeladden–I Dovregubbens Hall».

Lovende stjerne

«Shooting Star»-programmet går over tre dager, og inkluderer møter med casting-agenter, presse og filmskapere fra hele verden. Formålet er at deltakerne skal få fremme sin internasjonale karriere.

Harboe holder mulighetene åpne for nye prosjekter både i inn- og utland.

– Jeg trives veldig godt med å jobbe i Norge, men jeg har så klart et sterkt ønske om å jobbe internasjonalt også. Så lenge det er et prosjekt jeg brenner for, en karakter jeg føler gir meg noe, og flinke folk.

Norsk filminstitutt sier dette er en god mulighet for den unge skuespilleren.

– Med «Shooting Stars»-arrangementet legger European Film Promotion til rette for at talentfulle europeiske skuespillere kan jobbe på tvers av Europa, noe som er bra for både kvaliteten og publikumsoppslutningen til norsk og europeisk film. For Eili er dette er en flott mulighet til å bli kjent med skuespillere, film- og festivalfolk fra Europa og resten av verden, og dermed også til å bygge en internasjonal skuespillerkarriere, sier Stine Helgeland, avdelingsleder for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

Nesten Oscar-nominert

Filmen «Thelma» var vurdert som en av Norges Oscar-kandidater. Den nådde ikke opp til Oscar, men samlet over 60.000 publikummere på norske kinoer.

Mens eventyrfilmen om Askeladden har blitt besøkt over 350.000 ganger, og er årets mest sette film på norsk kino, ifølge Kinotoppen.

Tidligere har Harboe spilt i både «Bølgen», og «Kyss meg for faen i helvete».

Tidligere norske skuespillere som har vært trukket ut som «Shooting Star» er: Jakob Oftebro, Anders Baasmo Christensen, Nicolai Cleve Broch, Ane Dahl Torp, Trond Espen Seim, Aksel Hennie, Maria Bonnevie, Kristoffer Joner, Gørild Mauseth og Anneke von der Lippe.

Filmfestivalen i Berlin finner sted fra 15. til 25. februar 2018.