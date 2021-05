Blir det noe av testkonsertene i Norge?

Tenk deg at du står sammen med 15.000 andre mennesker. Lyset slukkes, publikum jubler og favorittartisten din går på scenen.

For mange av oss har disse konsert-øyeblikkene blitt et fjernt minne.

Men gir egentlig konserter økt risiko for smitte?

Det ønsker Folkehelseinstituttet (FHI) å finne ut av gjennom testkonserter. Men for å få til prosjektet må de få godkjenning fra helsemyndighetene, og tiden renner snart ut.

Hvis testkonsertene skal gjennomføres, må det bli i juni, før for mange har fått koronavaksinen.

– Vi er litt stresset, fordi det begynner å bli dårlig tid. Det haster å få den tillatelsen, sier Atle Fretheim som er forskningsdirektør i FHI.

Testkonsertene skal ha 30.000 publikummere. Halvparten av testgruppen skal dra på konsert, mens den andre halvparten får leve som normalt.

Dette har blant annet blitt testet i Tyskland, Nederland og Spania.

Ønsker seg Bruno Mars

Student Marthe Sofie Tropitzsch Hegdahl sier at hun hadde deltatt om hun fikk muligheten.

– Jeg hadde definitivt vært åpen for det. Jeg er jo ung og frisk og ikke i en risikogruppe. Hvis man skulle gjort det i forskningens navn så helt sikkert.

Heggdal håper at testkonsertene blir gjennomført i Norge også. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Hun savner konserter, spesielt å bli dyttet i mengden. Og hun er helt sikker på hvilken artist hun hadde ønsket å se:

– Hvis jeg kunne velge fra øverste hylle så Bruno Mars eller Katy Perry.

– Tror du det er realistisk at konsertene blir gjennomført i juni?

– Hvis det er en ting jeg har lært av pandemien, så er det at tar ting lengre tid enn man tror. Juni er nok ikke realistisk men sikkert mot høsten.

Trenger snarlig avklaring

Atle Fretheim fra FHI håper at Helse- og omsorgsdepartementet konkluderer med at prosjektet er viktig nok for å gjennomføres.

– Vi venter fremdeles på en avklaring. Vi må få en dispensasjon fra covid-19-forskriften for å samle så mange mennesker. Vi har ventet noen uker nå.

Fretheim sier at FHI føler på et sterkt tidspress på å gjennomføre konsertene før de fleste har vaksinert seg. Foto: Folkehelseinstituttet

– Vi klarer ikke å dra dette i land før sommeren, hvis vi ikke får en snarlig avklaring. Til helga må vi gjøre en vurdering av om vi tror prosjektet er liv laga, eller ei, sier Fretheim.

– Vet dere hvilke artister som blir aktuelle?

– Vi vil prøve å få artister som er populære og som fenger for de mellom 18–45 år. Det blir nok noen store norske artister.

Han understreker at det er vanskelig å planlegge før de vet om det kan gjennomføres.

– Det er vanskelig å sikre finansiering før vi har nødvendig tillatelse på plass.

Må avklare om deltakerne må i karantene

Statssekretær Saliba Andres Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de vil konkludere så raskt som mulig etter svar fra Helsedirektoratet.

– Vi må blant annet vurdere om deltakerne i forskningsprosjektet må i karantene i etterkant, og må også se på test- og smittesporingskapasiteten i helsetjenesten der dette eventuelt skal gjennomføres.

Tone Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører. Hun mener at testkonsertene har nytteverdi.

Østerdal håper at regjeringen nå støtter forskningsprosjektet. Foto: Camilla Engum Paulsen

– Hvis vi skal kunne ha reelle diskusjoner om risikoen ved å samle mange mennesker i en pandemisituasjon, så trenger vi den type data som disse testkonsertene er ment å gi oss.

Østerdal mener at positive resultater vil bidra til at kultur, idrett og næringsliv kommer fortere tilbake til normalen.

– Det vil potensielt spare samfunnet for mange hundre millioner.

– Vi har en tydelig forventning om at regjeringen er opptatt av data knyttet til større arrangementer.