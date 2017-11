Ble tilbudt 10.000 kroner for å kle av seg foran filmbransjen

– På julebordet kan man tjene 10.000 kroner i kontanter hvis man er først opp på scenen og har tatt av seg alt tøyet. Eller hvis man er den som har lengst kjønnshår som Peter måler foran hele filmbransjen. Ingen reagerer. Det er ikke bare Zentropa på det julebordet, det er hele filmbransjen.

Slik beskriver Pernille Fjeld tiden i det danske filmproduksjonsselskapet Zentropa.

Hun er en av ni kvinner som har stått fram i danske Politiken og fortalt om ydmykelser, mobbing og sexsjikane.

Ble slått på rumpa

Zentropa ble dannet av Lars von Trier og Peter Aalbæk Jensen i 1992, og er i dag et av Nordens største produksjonsselskaper.

Pernille Fjeld var student på Zentropa fra februar 2014 til august 2015. Hun var 26 da hun startet der, men forteller at mange av elevene var i 18-19-årsalderen.

Zentropa Ekspandér faktaboks Et av de største filmprodusjonsselskapene i Skandinavia. Lars von Trier og hans faste produsent Peter Aalbæk Jensen grunnla selskapet i 1992 og eier i dag 25 prosent av aksjene i Zentropa, der Nordisk Film innehar 50 prosent. Har vunnet Sølvbjørnen, European Film Award, Golden Globe samt en Oscar.

Det er filmprodusent Peter Aalbæk Jensen som får de hardeste beskyldningene mot seg.

– Det er en veldig dagligdags og offentlig ting at man blir fysisk straffet om man har gjort noe Peter ikke er fornøyd med. Det han pleier å gjøre er å klaske deg veldig hardt på rumpa. Dersom man er mann blir man også klasket på rumpa, men det har han overlatt til en av de homoseksuelle medarbeiderne i firmaet, forteller Fjeld.

Selv anslår hun at hun ble slått på rumpa fem ganger.

– Han slår hardt. Det gjorde så vondt at jeg bannet, sier Fjeld.

Dersom man ikke ønsket å bli klasket på rumpa, måtte man kjøre ut til gården hans og fjerne møkk i grisebingen, legger hun til.

Og det stopper ikke der.

– Når vi er Cannes, presser han elevene til å bade nakne sammen med ham i bassenget, sier Fjeld.

Forsvarer oppførselen

Peter Aalbæk Jensen har forsvart måten han oppfører seg på.

– Jeg tror mitt liv blir mye fattigere om jeg ikke kan lage humor av grenseoverskridende atferd, sier Aalbæk Jensen i et intervju med dansk TV2.

I programmet Deadline på Danmarks Radio sa han at beskyldningene som er kommet, sannsynligvis stemmer.

– La alt stå. La alle beskyldningene stå, det synes jeg er i orden. Det er innenfor det sannsynlige, sa Aalbæk Jensen.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Peter Aalbæk Jensen uten å lykkes.

BLE FYSISK STRAFFET: Pernille Fjeld forteller at Peter Aalbæk Jensen slo studentene på rumpa dersom man hadde gjort noe galt. Du trenger javascript for å se video. BLE FYSISK STRAFFET: Pernille Fjeld forteller at Peter Aalbæk Jensen slo studentene på rumpa dersom man hadde gjort noe galt.

Tidligere studenter støtter ledelsen

Mens flere av de tidligere studentene har gått hardt ut mot selskapet, er det andre som jobber med en underskriftskampanje med støtte til Zentropa.

De skriver at historiene som er kommet fram i media ligger langt fra den realiteten de kjenner.

«Som nåværende og tidligere studenter i Zentropa, anerkjenner vi de av våre studentkollegaer som har rapportert grenseoverskridende erfaringer og har opplevd kulturen i Zentropa som for mye, men samtidig føler vi behov for å si at vi er mange som har hatt en fantastisk tid og ikke ville vært utdannelsen i Zentropa foruten. »

«Det vil være et stort tap hvis dagens dekning av historiene gjør uopprettelig skade på utdannelsenes fremtid og ettermæle,» skriver de i oppropet som også Pernille Fjeld har fått på e-post.

– Dette er en av grunnene til at det er ubehagelig å stå fram. Det er en helt syk bransje med folk som blir helt hjernevaska til å tro at alt er greit. Det opprettholdes en myte om kunstneren som en eksentriker som ikke trenger å forholde seg til lover og regler. Det er jeg overhodet ikke enig i. Det er en myte. Du trenger ikke bryte arbeidsmiljøloven for å bli god, kommenterer Fjeld.

Zentropa har ikke besvart NRKs henvendelser, men i en pressemelding skriver selskapet at de har iverksatt en rekke tiltak rundt filmprodusenten Peter Aalbæk Jensen.

Han skal ikke lenger ha noen innflytelse over ledelsen av selskapet.

Han skal ikke ha innflytelse over elevutdannelsen, og skal ikke lenger ha noen lederrolle for elever.

Han får ikke uttale seg på vegne av Zentropa.

SKAVLAN 2013: Her snakker filmprodusent Peter Aalbæk Jensen med statsminister Erna Solberg på Skavlan. Sentralt i samtalen er kulturen i selskapet, som nå har ført til at Aalbæk Jensen er fjernet etter beskyldninger om sextrakassering. Du trenger javascript for å se video. SKAVLAN 2013: Her snakker filmprodusent Peter Aalbæk Jensen med statsminister Erna Solberg på Skavlan. Sentralt i samtalen er kulturen i selskapet, som nå har ført til at Aalbæk Jensen er fjernet etter beskyldninger om sextrakassering.

– Har medansvar

Til tross for at det er Peter Aalbæk Jensen som den skarpeste skytset rettes mot, erkjenner selskapet at flere har medansvar.

– Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi alle har vært en del av den tidligere kulturen uten at vi, mens den fantes, har oppfattet den som krenkende eller systematisk. Med den kunnskapen vi har i dag, og i det lys verden har kastet på problematikken, er det tydelig at det ikke har vært en god kultur for alle, og derfor skal den endres, skriver ledelsen i selskapet med konsernsjef Anders Kjærhauge i spissen.

Selskapet skriver at de har invitert arbeidstilsynet til å undersøke forholdene.

Får millioner fra Norge

Avsløringene i Danmark kan få økonomiske konsekvenser for Zentropa.

– Jeg forventer at det blir svært, svært vanskelig for Zentropa Danmark å få svenske penger i fremtiden, sier direktør Anna Serner i Det Svenske Filminstitut til avisen Politiken.

De siste årene har Norge tildelt flere millioner til Zentropa som produsent eller co-produsent. Dette har blant annet vært til:

Ut og stjæle hester, 12.600.000 kr til produksjonen av filmen. Det er en norsk produksjon (4 1/2) med Zentropa som co-produsent.

Flaskepost fra P: 1.816.043 kr.

Into the White: 150.000 kr i utviklingstilskudd. 1.300.000 kr i lanseringstilskudd

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. NFI gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill.

Savner kritikk fra Norge

KUTTER IKKE SAMARBEID: Direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt. Foto: Jarl nymo / NRK

Pernille Fjeld undrer seg over at det har vært helt stille fra Norsk filminstitutt.

– Både Svensk filminstitutt, Copenhagen Film Fund og Eurimages har gått ut og varslet at de vurderer å stoppe støtten og at de er kritiske til det som er avslørt i Zentropa.

Til NRK sier direktør Sindre Guldvog at de tar saken alvorlig, men at de ikke vil kutte båndene til Zentropa.

– Seksuell trakassering er helt uakseptabelt. Bransjen har et stort og viktig arbeid i å hindre dette fremover. Når det gjelder Zentropa er vi orientert om at de nå har begynt å ta tak. Og resultatet at dette arbeidet vil være helt avgjørende for hvordan vi forholder oss til fremtidige søknader fra selskapet, sier Guldvog.

Vil ikke bryte med Zentropa

Turid Øversveen i 4 1/2 Fiksjon skal produsere «Ut og stjæle hester», og har jobbet med Zentropa og Peter Aalbæk Jensen i flere år.

BRYTER IKKE SAMARBEID: Produsent Turid Øversveen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun sier at hun foreløpig ikke ønsker å bryte samarbeidet med Zentropa nå som Peter Aalbæk Jensen er ute av spill.

– Jeg føler meg veldig trygg på at selskapet rydder opp. Jeg tror det kommer en stor forandring. Ingen selskaper ønsker å ha et slikt rykte, sier Øversveen.

Da avsløringene kom i dansk presse, ringte hun Zentropa, og fikk til svar at Aalbæk Jensen var fjernet som co-produsent.

– Det som Peter Aalbæk Jensen er beskyldt for er alvorlig, og skal ikke finne sted. Dette er ting som må utredes skikkelig. Det er ikke bra at menn bruker sin makt mot noen kvinner og spesielt ikke mot unge kvinner. Det er ofte ikke ubegrunnet når sånne saker kommer opp med eldre menn og unge kvinner, sier Øversveen.

Øversveen beskriver Aalbæk Jensen som en utradisjonell person som elsker å provosere. Hun påpeker at hun ikke har opplevd noen lignende situasjoner med produsenten som det Pernille Fjeld beskriver.

– Flere har ansvar

– Peter Aalbæk Jensen er fremdeles produsent på Zentropa. Selv om ledelsen har sagt at han ikke skal få lov til å gjøre de tingene han tidligere har gjort, har han fremdeles innflytelse – og makt.

Pernille Fjeld mener likevel det er langt flere enn Peter Aalbæk Jensen som har et ansvar, og at mange har visst om ukulturen uten å gripe inn.

– Det er bare Peter Aalbæk Jensen som slår folk på rumpa, og som arrangerer julebord med nakenkonkurranser, men hele filmbransjen sitter og ser på. De protesterer ikke. De sitter og ler med. Kanskje noen synes det er ubehagelig, men der ingen som sier ifra om det, forteller hun.

– Én mann er ikke kulturen i en hel filmbransje.

Les også: Tre norske politikere fortalte om seksuell trakassering