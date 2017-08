Ble skremt av reklame på Youtube: – Sliter med å sove

Reklame i forkant av Youtube-videoer er ikke noe nytt. Det var derimot en spesiell reklame som fikk tobarnsmoren Tina Christensen til å reagere.

Da datteren så på gjør-det-selv-videoer, kom traileren til filmen Annabelle 2 opp, og hun ble skremt.

SNAPCHAT: Reklame for filmen vises også på Snapchat. Foto: Skjermdump / SnapChat

Filmen handler om en dukkemaker som inviterer noen foreldreløse jenter hjem. Annabelle er én av dukkene hans, som viser seg å være besatt. Skrekkfilmen har aldersgrense 15 år.

– Det vi merket etter at barna så reklamen, var at de flyttet dukkene ut på gangen med ansiktet vendt mot veggen.

Datteren Iben Lykke Christensen (10) sier hun begynte å gråte av reklamen.

– Jeg har en fin dukke på rommet mitt som jeg fikk av faren min da jeg var liten. Men nå blir jeg redd av den.

Youtube opplyser at de har en aldersgrense på 13 år, både for å opprette en konto og for å se på Youtube.

– Jeg vet at aldersgrensen for å opprette en YouTube-kanal er 13 år. Men at det er aldersgrense for å se på Youtube har jeg aldri tenkt over, sier Tina til NRK.

I strid med markedsføringsloven

Fagdirektør Tonje Skjelbostad i Forbrukerombudet, sier at barn har et vern mot å bli utsatt for skremmende innhold.

– Markedsføring skal ikke være i strid med god markedsføringsskikk, og barn har et vern mot reklame som bruker skremmende virkemidler.

ULOVLIG: Fagdirektør Tonje Skjelbostad i Forbrukerombudet reagerer på reklamen. Foto: CF-WESENBERG

Hun sier Youtube bør sørge for at slik reklame ikke blir satt foran videoer som er av særlig interesse for barn.

– Å ha denne reklamen foran barneinnhold på Youtube er ulovlig. Det er et spørsmål om reklame bør bli satt på plattformer som er så tilgjengelig for barn som Youtube er, sier Skjelbostad.

– Synd at noen har blitt skremt

SF Film distribuerer Annabelle 2 i Norge. Kommunikasjonssjef Katrine Aamodt synes det er synd at noen har blitt skremt av traileren, og sier at de aldri målretter mot barn, da det er ulovlig i Norge.

– Den yngste segmenteringen man kan gjøre på annonser på Youtube er 18 år. Utfordringen er at forbrukere gjerne har en voksen bruker som er innlogget, og da vil Youtube gi annonser til denne brukeren.

Hun tror at annonsen i dette tilfellet kom opp fordi en av foreldrenes Youtube-konto har blitt brukt.

– Det er foreldre sitt ansvar å sørge for at reglene følges, skriver Aamot.

NRK har ikke fått en kommentar fra SF film om kritikken fra Forbrukerombudet.

– Lett å skjule seg bak

Tina Christensen synes det er ansvarsfraskrivende å skylde på foreldrene.

– Det er sant at vi har et ansvar, men jeg tror få vet om aldersgrensen for å se på Youtube. Det blir for enkelt å skjule seg bak en slik regel. Til og med NRK Super legger ut videoer på Youtube for å nå barn.

Christensen forteller også at datteren har sin egen iPad, der hun ser på Youtube via nettsiden, og er ikke innlogget med noen bruker.

Retningslinjer

Kommunikasjonsrådgiver i Google, Charlotte Ekholt, sier Youtube har retningslinjer for annonsering som bestemmer hvilke annonser som er akseptable for et generelt publikum fra 13 år og oppover.

De ønsket ikke å gi ytterligere kommentar til kritikken fra Forbrukerombudet.

– Vi har informasjon for foreldre som inneholder verktøy og råd for å navigere på Youtube, og for en mer kontrollert opplevelse kan foreldre aktivere begrenset modus, sier hun.