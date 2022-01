Bjørn Einar (40) trekker seg litt unna de andre og lukker øynene på en måte som kan minne om meditasjon. Nede ved strandkanten mingler de andre deltakerne mens de strekker på armer og bein. Nå er de straks klare for det som er den aller første øvelsen i Mesternes mester.

Uavhengig av hvordan det vil gå, vil nok mange si at Romørens deltakelse i seg selv er en prestasjon.

– Jeg er ikke her for å konkurrere i masse jeg ikke kan, for så å vinne en plastpokal mens jeg driter meg ut på TV, understreker Romøren.

Romøren har fått vite at dagens første konkurranse er Jerngrep. Nå har han noen minutter til å forberede seg, så han velger å gå for seg selv og lukke øynene. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK

Han deltar av andre årsaker enn et sterkt vinnerinstinkt.

– Jeg sa ja til å bli med fordi jeg synes det hadde vært litt gøy å vise andre at man må tørre å prøve selv om man ikke klarer alt. Jeg vil gi motivasjon til dem som står på dørstokken etter lang tids sykdom uten å helt komme seg over.

Romøren ble diagnostisert med kreft i 2019. 40 uker med cellegiftkurer tok knekken på sykdommen, men kroppen ble til gjengjeld svært svak i følge han selv. Mindre enn halvannet år etter han ble konstatert kreftfri, stod den tidligere skihopperen klar på startstreken til underholdningsprogrammet, Mesternes mester.

– Vanligvis går man inn i en konkurranse med en tanke om at man skal klare det, men nå var motivasjonen bare å tørre å være med.

I 2019 fant legene en ondartet svulst i hofta til Romøren. Det samme året ble datteren hans født. Han brukte pappapermen med datteren til å trene seg opp. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK

Vil klare det selv

Til tross for at Romøren har et annerledes utgangspunkt enn de andre deltakerne i denne sesongen, får seerne oppdage en viljesterk mann som helst vil klare alt selv.

– Jeg synes ikke det er noe ålreit å ta imot hjelp, innrømmer han og legger armene i kors før han fortsetter:

– Jeg har blitt oppdratt til å ikke gi meg og til å tro på meg selv. Av og til er jeg realistisk og andre ganger tror jeg at jeg skal klare alt mulig rart, humrer den tidligere toppidrettsutøveren.

Romøren forteller at han aldri var noen barnestjerne, men at han hang med. På et tidspunkt fikk han bli med på et satsningslag, noe han er glad for i dag. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK

Han forteller at han gir alt i målet om å gjennomføre, fordi det er en verdi han setter høyt på lista.

– Man klarer ofte ekstremt mye mer enn det man tror, og da er det så synd å gi opp for så å ikke få den mestringsfølelsen. Eller… Gjennomføringsfølelsen.

Motbakken

Romøren startet å hoppe på ski i en alder av 3,5 år. Siden den gang har han gjennomført mange vellykka skihopp. Likevel sier Romøren at han har hatt en karriere preget av mange nedturer, litt som livet ellers.

– Det er tross alt mange flere nedturer enn oppturer i livet. Hvis jeg ikke tar tak i nedturene og gjør dem til noe positivt, blir den differansen enda større.

Nedturene har nok i det minste gjort nytte for seg, for Romøren hevder nemlig:

– Jeg er verdens beste til å jobbe i motbakke.

– Er du alltid så positiv?

– Nei, absolutt ikke. Det er bare en maske, fleiper han og legger til:

– Jeg er nok en pessimistisk optimist. Er det en ting som er en styrke hos meg, så er det at jeg klarer å forholde meg til situasjonene jeg står i. Det er visse ting i denne verden man får gjort noe med, og andre ting man ikke får gjort noe med. Jeg føler man kommer lenger hvis man forholder seg til de tingene man kan påvirke selv.

En liten faen

En av de tingene Romøren påvirker selv, er egen innsats i konkurranser. Han sier at han ikke er av typen som gjør alt om til en konkurranse, men når han først bestemmer seg for å ta seieren, holder han ingenting tilbake.

– På godt norsk går det ofte en liten faen i meg når jeg bestemmer meg for å vinne. Om det så bare er i Ludo.

Hvis det går den gale veien etter at han har bestemt seg for å gi alt, avslører han at det nok er en forbanna Bjørn Einar man får være vitne til.

Romøren bruker mye humor når han prater. Han beskriver seg selv som en leken type, men han kan også bli sint. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK

– Jeg er nok ganske langsint av natur, men jeg vet inderlig godt at det ikke er konstruktivt. Jeg jobber for å komme meg ned på et nivå hvor jeg heller klarer å analysere hva jeg kan forbedre til neste gang.

Han var derfor spent på hvordan han ville takle å konkurrere i NRK-programmet.

Romøren sier han alltid ha konkurrert mye mot seg selv og egne rekorder. Det gjør han også i Mesternes mester. Foto: Stian Foss / Nordisk Film TV/NRK

– Du skal kjempe i ting du ikke er god i, mot folk som er mye bedre i akkurat den tingen enn deg selv, og likevel tro du skal slå dem. Du må skru hodet dit hen at man er en liten smule realistisk slik at man ikke blir for sint hvis man taper og samtidig ha veldig troa på seg selv.

Mellom linjene på resultatlista

Etter en lang idrettskarriere, kreftsykdom, to barn og generelt mer erfaring, har Bjørn Einars syn på hva som er suksess endret seg.

– Da jeg begynte med idrett som barn, hadde jeg nok et veldig svart-hvitt-syn på hva de vil si å lykkes, sukker han.

Nå mener Romøren at han har et mer nyansert syn på det, selv om han påpeker at han fortsatt er god til å lese resultatlister.

Mellom 2003 og 2011 tok Romøren intet mindre enn to VM-gull, to VM-sølv, tre VM-bronser og en OL-bronse. Her fra 2007. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Jeg opplever at det er mye som står mellom linjene på en resultatliste. Alle utfordringer du har hatt på veien før du havner på den plasseringen, er ikke alltid kjent for alle. Men når man har innsikt i det, påvirker det hva man vurderer som suksess.

Ikke så god som han sier

Etter 37 gode år i hoppidretten, mener Romøren det er på tide å gjøre noe nytt. Derfor startet han nylig å jobbe som Chief Operating Officer i konas fire butikker med navnene Annen etage og Lively me. Ved siden av å jobbe, være småbarnspappa og ektemann, har Romøren også brukt mye av tiden sin på å fronte kreftforeningens kampanje «Menn snakk om det».

Likevel advarer han om at det er stor forskjell på å fronte en kampanje for å få menn til å være mer åpne og faktisk være god på det selv.

– Jeg er ikke en verdensmester i å snakke om vanskelige ting.

Det som står på førstesiden av den imaginære pappa-boken, er at pappaer er best i alt, forklarer Romøren. Den spiller han gjerne med på for barna sine, som også tror han er best. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK

Men det jobber han med, blant annet gjennom å fronte kampanjen. Han mener at om du ønsker å bli bedre til å snakke om ting, er det lurt å si det høyt til noen.

– Da blir det mer alvor i det, forklarer han.

Et annet steg Romøren tok for å være ekte og ærlig, var rett og slett å takke ja til å bli med i Mesternes mester.

– Det var en kjempefin opplevelse å være med i Mesternes mester, og det er nok derfor man blir med selv om man ikke viser seg fra sine beste sider. Jeg må jo vise for venner, familie og spesielt barna at jeg ikke er så god som jeg sier at jeg er …

Du kan se hvordan det går med Bjørn Einar Romøren i Mesternes mester fra lørdag 1. januar klokka 20.10 på NRK1 og i NRK TV.

QUIZ: Hvor mye kan du om årets deltakere?