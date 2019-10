Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år

«Vår tid som brukbare sangskrivere ser ut til å bli vurdert som over», skriver Eidsvåg i en VG-kronikk, der han spør om han er «for dårlig, eller for gammel».

Avisa følger opp med en nyhetsartikkel, der Eidsvåg «går kraftig ut mot» NRK.

– Vi er engstelige for at musikkprofilen snevres inn, og at det spilles for lite ny, norsk musikk i særdeleshet. NRK P1 og de andre radiokanaler holder på med «listing», der det sitter et utvalg som bestemmer hvilke låter som skal spilles på radio.

– Jeg snakker for samtlige artister i Norge, også de som er yngre. Norske artister spilles for lite på radio, sier Eidsvåg til NRK.

Savner tilbakemelding

Eidsvåg har undersøkt listingen til radiokanalen, hvor det så langt i år kun har vært én sang fra en norsk artist over 50 år, nemlig «Bare gråte» med deLillos.

VG har faktasjekket dette og kommet fram til at Eidsvågs påstand stemmer.

Kronikken har Eidsvåg skrevet fordi hans nye låt «Alt jeg ser» sammen med Sigvart Dagsland ikke ble spilt på P1. Eidsvåg mener det er rart, fordi det er en radiovennlig låt.

– Mitt engasjement startet med at min egen låt ikke ble listet. Det skal jeg klare å leve med, men det tok lang tid før vi fikk svar, sier Eidsvåg til NRK.

– Må ta sitt ansvar på alvor

«Det såreste å få høre vil ikke være at låten ikke holder mål, det såreste å få høre vil være at vi er for gamle, at vi ikke har mer å gi. Den dagen kommer, og vi kommer nok neppe til å innrømme det da heller, men ikke pokker om den er her ennå», skriver Eidsvåg i kronikken.

– Jeg begynte å lure på hva som skjer, og fikk beskjed fra andre i bransjen at det var vanskelig å få lista ting om man var en godt voksen mann eller kvinne, sier Eidsvåg, som har følgende oppfordring til NRK.

– NRK må ta sitt ansvar som kulturformidler på alvor. De må finne måter vi kan presentere ny musikk på. Det gjelder både unge og eldre artister.

Tilbakeviser kritikken

NRKs nye radiosjef, Cathinka Rondan. Foto: NRK

NRKs nye radiosjef, Cathinka Rondan, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Eidsvåg. Hun sier det er 17 Eidsvåg-låter i rotasjon på NRK P1, selv om de ikke er listet.

– Man vurderer låtene for seg selv, og det har ingen sammenheng med alder. Det er heller ikke helt riktig det han sier, fordi vi har listet en del artister over hans alder på P1 i år, sier Rondan.

– Men stemmer det ikke at det er relativt få norske artister over 50 år på NRKs radiokanaler?

– Det har sammenheng med at de fleste nye sanger er av nye artister. Bak det ligger det ikke noen som helst vurdering av at når man når en gitt alder, så er ikke musikken aktuell lenger, sier Rondan.