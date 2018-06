Bjørgulv Braanen går av som redaktør i Klassekampen

De ansatte i Klassekampen ble orientert om Bjørgulv Braanens beslutning på et allmøte fredag, skriver Klassekampen.

Styret i avisen regner med å finne hans etterfølger i løpet av høsten.

– Jeg er 61 år og har vært ansvarlig redaktør i snart 16 år. Det er en tid for alt, og det gjelder også for meg. Jeg har kommet til at dette er et gunstig tidspunkt å overlate redaktørjobben til andre. Skuta er flott, som Jon Michelet ville sagt. Opplaget fortsetter å øke, økonomien er god, og vi ser ingen akutte farer, sier han til sin egen avis.

Braanen kom fra Dagens Næringsliv til Klassekampen som nestkommanderende for Jon Michelet høsten 2000 og ble ansatt som ansvarlig redaktør to år etter.

Fra 2002 til 2017 økte avisen registrerte opplag fra 6.929 til 25.019, nesten en firedobling på 15 år.

Braanen sier at han ønsker å fortsette i redaksjonen etter redaktørskiftet.