Bitar av månen til sals

Ein ganske enkel og liten pose med teksten «Lunar Sample Return» er ein av gjenstandane som er til sals ved auksjonshuset Sotheby's i New York.

Posen vart brukt til å oppbevara funn frå måneregionen som blir kalla «Stillhetens hav». Det var her månelandingsfartøyet «The Eagle» landa under romferda til Apollo 11 i 1969.

Saman med posen følgjer det månestøv og små månesteinar innsamla av Neil Armstrong. Auksjonen startar torsdag 20. juli, på same dato som månelandinga for 48 år sidan.

Verdien på posen, steinane og støvet er estimert til å vera mellom 2 og 4 millionar dollar – opp mot 30 millionar kroner.

MÅNELANDINGA: Dette bildet frå 20. juli 1969 viser korleis Neil Armstrong (til høgre) ruslar rundt på månen og lèt etter seg fotavtrykk. Foto: AP

Vart nesten kasta

«Vi er begeistra over å kunne halde den fyrste auksjonen med romutforskingstema sidan våre to revolusjonerande sal frå russisk romhistorie på 1990-talet», skriv Sotheby's på nettsida si.

I UTSTILLINGA: Flygeplanen frå romferda til Apollo 13 er utstilt i samband med auksjonen. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

På grunn av ein feil ikkje lenge etter månelandinga, vart posen feilidentifisert og nesten kasta i søpla, skriv auksjonshuset vidare. Den sanne identiteten til posen har vore skjult heilt fram til i forfjor, da han dukka opp på ein auksjon for beslaglagde eigedelar.

Den nye eigaren av posen bestemte seg heilt tilfeldig for å sende han til NASA for testing. Da sanninga kom fram, vart det usemje om kven som faktisk eigde han. Men den nåverande eigaren hadde retten på si side – noko som gjer denne gjenstanden den einaste i sitt slag som er tilgjengeleg for privat eige.

Publikum kan sjå posen for aller fyrste gong når utstillinga opnar torsdag.