Ønsker mer a-endelser og diftonger

Den nystiftede «Foreninga for radikalt bokmål» ønsker at såkalte radikale bokmålsformer som «sein», «sjuk» og «kasta», skal bli brukt mer i norsk offentlighet skriver Medier24. Leder og initiativtaker Hans-Christian Holm mener at manglende kunnskap rundt språkformen fører til «fordommer og språklig diskriminering».