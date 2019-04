Billie Eilish (17) setter rekord med debutalbum

Billie Eilish er tidenes yngste kvinne som noen sinne har toppet den britiske hitlisten, skriver NME. Debutalbumet til verdens mest omtalte tenåring, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» gikk inn rett i topp på den offesielle albumlisten i Storbritannia.

Forrige rekordholder var Joss Stone, som i 2004 var to måneder og ti dager eldre enn Eilish da hun gikk til topps.

Forrige fredag slapp Eilish sitt første album og mottakelsen har vært spektakulær. Fredag kveld går både albumet og singelen «Bad Guy» til hver sin førsteplass på Norges offisielle hitliste, VG-lista. 17-åringen topper også P3-redaksjonens liste over Best akkurat nå.

Eilish troner også på førsteplass i Irland, Sverige, New Zealand, Belgia og Nederland, og flere forventes i løpet av de neste dagene, skriver VG.

Sterkeste salget av album

Billie Eilish på scenen i forbindelse med et Spotify-arrangement 28.mars. Foto: Emma McIntyre / AFP/Scanpix

Chart Data melder at «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» har det sterkeste førsteukesalget for en debutplate siden Lana Del Reys «Born To Die» i 2012. De melder også at de fire største nåværende digitale artistene i verden er kvinner: Billie Eilish, Blackpink, Ariana Grande og Lady Gaga.

I USA forventes det at albumet vil toppe Billboard-listen når den offentliggjøres søndag, skriver VG.

På Spotifys globale låtliste har Eilish nå tre av de fem mest populære sangene, og ytterligere fire på topp 20.

17-åringen debuterte med singel i 2016, og karrieren skjøt for alvor fart med Khalid-samarbeidet «Lovely» i 2018. Denne og singelen «Bored» var begge med i Netflix-serien «13 Reasons Why».

