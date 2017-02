Bill Paxton er død

Ifølge TMZ døde Paxton brått på lørdag på grunn av komplikasjoner som oppstod under en operasjon.

Karrieren til Paxton strekker seg over fire tiår, hvor han spilte i flere titalls filmer og TV-serien. Han slo gjennom med «The Terminator» i 1984, og spilte senere i storfilmer som «Twister», «Titanic» og «Aliens». For tiden jobbet han med TV-serien «Training Day».

Paxton ble nominert til en Emmy-pris for filmen «Hatfields and McCoys» og til Golden Globe for innsatsen i TV-serien «Big Love». Han fikk også en Screen Actors Guild Award for rollen han spilte i «Apollo 13».

61-åringen hadde to barn og var gift med Louise Newbury i 30 år.

Ifølge The Guardian har familien publisert en uttalelse der de skriver at det er med tunge hjerter at de deler nyheten om Paxtons bortgang.

– Bills lidenskap for kunsten kunne merkes for alle som kjente ham. Hans varme og utrettelige energi var unektelig, skriver familien som omtaler Paxton som er kjærlig ektemann og far.

Paxton slo debuterte som regissør i 2001, med thrilleren «Frailty» hvor han og Matthew McConaughey spilte hovedrollene. Han regisserte også golffilmen «The Greatest Game Ever Played» i 2005.

Flere i Hollywoods filmmiljø uttrykker i dag sorg i sosiale medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.