Bill Clinton spilte av Aretha Franklin-klassiker fra mobilen sin under bisettelsen

DØDE I SITT HJEM: Franklin døde i sitt hjem i Detroit 16. august – noe som også var datoen da «kongen» Elvis Presley døde i 1977. Foto: Andy Kropa / AP

To uker etter at Franklin døde, ble hun bisatt hun i hjembyen Detroit fredag. En rekke store artister opptrådte og hyllet souldronningen under seremonien som varte i over fem timer.

Blant disse var Stevie Wonder, Ariana Grande, Chaka Khan, Faith Hill Marvin Sapp, The Clark Sisters og Vanessa Bell Armstrong.

Flere kor og Franklins egne korister fremførte også musikk, i tillegg til Franklins sønn Edward.

STJERNESPEKKET: Ariana Grande, Faith Hill og flere andre artister opptrådte og hyllet souldronningen. Du trenger javascript for å se video. STJERNESPEKKET: Ariana Grande, Faith Hill og flere andre artister opptrådte og hyllet souldronningen.

Spilte av sang fra mobilen sin

Også tidligere USA-president Bill Clinton, hans kone og tidligere utenriksminister Hillary Clinton, Oscar-vinner Whoopi Goldberg, komiker Pete Davidson og Jennifer Hudson var på plass i den stjernespekkede seremonien.

Bill Clinton holdt også tale under bisettelsen. Han avsluttet talen sin med å spille av Franklin-klassikeren «Think» fra mobiltelefonen sin, til stor jubel fra salen.

Ariana Grande sang for Franklin Du trenger javascript for å se video. Ariana Grande sang for Franklin

Åpen kiste

Borgerrettsforkjemper og prest Jesse Jackson var også blant dem holdt tale.

I forkant av begravelsen lå Franklin i åpen kiste i Greater Grace Temple i Detroit, hvor hennes far i sin tid var prest.

I to dager, fra mandag til onsdag denne uken, lå hun iført rød kjole og røde, høyhælte sko, da nære venner og familie fikk ta avskjed med henne.

SE VIDEO: Det ble tårevått da kisten til souldronningen ankom kirken. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Det ble tårevått da kisten til souldronningen ankom kirken.

En av musikkhistoriens største sangere

Franklin regnes som en av musikkhistoriens største sangere.

Hun har både gjennom musikken og gjennom sitt politiske engasjement kjempet for kvinners og svarte amerikaneres rettigheter.

Souldronningen var 76 år gammel da hun døde den 16. august. Like før hennes bortgangen, ble det kjent at Franklin var alvorlig syk. Franklin døde som følge av kreft i bukspyttkjertelen.

HYLLET: Madonna med hyllet den avdøde souldronningen under MTV Video Music Awards. Du trenger javascript for å se video. HYLLET: Madonna med hyllet den avdøde souldronningen under MTV Video Music Awards.

18 Grammy-priser

GRAMMY-VINNER: Aretha Franklin da hun fikk grammy i 1975. Foto: Ap

Franklins karriere strakte seg over mer enn 60 år. Etter å ha begynt som gospelsanger i kirken i Detroit hvor faren var prest, ble hun en av verdens mest berømte artister innen sjangrene soul og rhythm and blues.

Særlig er hun kjent for sanger som «Respect», «Think» og «(You Make Me Feel Like) a Natural Woman» fra slutten av 1960-tallet.

I løpet av karrieren ble hun tildelt hele 18 Grammy-priser.