De er blitt veldig gode venner og synes den andre er helt «King Kong», som Bilal kaller det. De tenker likt, og har samme form for humor.

– Noen ganger har jeg nesten flirt meg i hjel, sier Bilal.

Vasser i tilbud

Men først og fremst har de respekt for hverandre som musikere. Og uansett hva som skjer i Stjernekamp-finalen lørdag, har karrierene skutt fart. De vasser i tilbud, og blir kjent igjen og heiet på av folk på gaten.

Kim Rysstad og Bilal Saab føler at de har vunnet begge to allerede. De vasser i tilbud. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg ble spurt om jeg ville være med i en musikal i 2021, sier Kim, folkesangeren fra Valle i Setesdal.

Men først står finalen for døren. Kim gleder seg, både til sine egne låtvalg, og til å høre på Bilal. De har valgt seg hver sin reprise fra årets Stjernekamp

Kim vil synge «Rise like a Phoenix»

Kim Rysstad sang Rise Like a Phoenix i sjangeren Melodi Grand Prix. Artist: Conchita Wurst. Låtskrivere: Charlie Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski og Julian Maas Du trenger javascript for å se video. Kim Rysstad sang Rise Like a Phoenix i sjangeren Melodi Grand Prix. Artist: Conchita Wurst. Låtskrivere: Charlie Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski og Julian Maas

Det var i program to, og sjangeren var Grand Prix. Låten Kim hadde valgt ble opprinnelig fremført av den østerrikske artisten Conchita Wurst, en kvinne med skjegg.

Regnbueflagg

– Blant publikum var det noen som tok fram et stort regnbueflagg. Det gjorde noe med meg. Sangen ble på en måte større. Den var ikke lenger bare en kul låt som jeg hadde lyst til å synge. Det ble et «statement» som jeg ikke hadde tenkt så mye over før. Så da jeg skulle velge en reprise måtte det bli den, sier Kim.

Bilal landet på Nordaførr/RSP & Thomax

Bilal Saab sang Nordaførr/RSP & Thomax i sjangeren hiphop. Artist/gruppe: RSP & Thomax. Låtskrivere: Patrick Bottolfsen, Thomas Nygård, Halvdan Sivertsen (sample) Du trenger javascript for å se video. Bilal Saab sang Nordaførr/RSP & Thomax i sjangeren hiphop. Artist/gruppe: RSP & Thomax. Låtskrivere: Patrick Bottolfsen, Thomas Nygård, Halvdan Sivertsen (sample)

– Det var i program fem. Etter den låten gikk jeg av scenen og tenkte: Dæven det var gøy! Det var en sjanger jeg ikke trodde skulle gå så bra på forhånd, sier Bilal.

– Gutta er stressa

Finalen inneholder også et eget låtvalg, og Kim har valgt «Done Fighting» med sitt eget band NorthKid.

– Bandet gleder seg veldig, men de er litt nervøse for å kødde det til på vegne av meg. De har det bra og gleder seg, men de er nok litt stressa, tror Bilal. Han sliter med forkjølelse, og klarer ikke helt å holde finalenervene unna selv heller.

Fra en av prøvene før årets finale i Stjernekamp Foto: Helene Amlie / NRK

Vise om kjærlighet

Fra eget stoff har Kim valgt «Så vidunderleg». – Det er en vise skrevet av Elin Nygård. Den er helt nedpå, bare meg og gitaren.

Hva er vidunderlig?

– For meg er det en sang om kjærlighet, sier Kim.

Gråt da Witney døde

Det er finalelåten som skal sette punktum for årets stjernekamp. Kim har valgt en artist han har beundret i mange år. Hun heter Whitney Houston og låten han skal synge heter «I look to you».

– Det var hennes comeback-singel egentlig, etter at hun ikke hadde kunnet synge på lang tid. Da hun døde var det helt forferdelig. Jeg gikk ut på trappen, så opp mot himmelen og sang den sangen. Også gråt jeg litt, sier Kim.

Å rulle i gresset

Bilal har valgt låten «Castle on the Hill»med den britiske sangeren Ed Sheeran.

– Det er en veldig fin låt. Den handler om Ed Sheeran som vokser opp på bygda. Han forteller om sin barndomshistorie og mimrer rundt den på vei hjem. Det kan jeg kjenne meg igjen i.

– Jeg har riktignok ikke opplevd noe av det han synger om, kanskje med unntak av å rulle meg i gresset, sier 20-åringen fra Sørøya i Finnmark.