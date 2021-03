Beyoncés datter vant Grammy

Sangen ble først utgitt på plata The Lion King: The Gift» – Beyoncés alternative soundtrack til Løvenes Konge-filmen fra 2019.

Beyoncé (39), som totalt har ni nominasjoner vant også beste musikkvideo for Brown Skin Girl, og delte prisen med datteren Blue Ivy Carter (9).

Det gjør henne til nest yngste som vinner en Grammy. Leah Peasall var åtte år da The Peasall Sisters vant årets album i 2002, ifølge nyhetsbyrået AP.

Beyoncé vant også i kategorien årets rapopptreden for «Savage», som hun har utgitt sammen med Megan Thee Stallion.

Beyoncé vant pris for Savage, sammen med Megan Thee Stallion Foto: Kevin Winter / AFP

Megan Thee Stallion vant også i kategorien for beste nye artist.

To tunge navn, blant dem rockebandet The Strokes og rapperen Nas, har vunnet sine første Grammy-priser, for henholdsvis beste rockealbum og beste rapalbum.

Uten publikum

Den 63 Grammy-prisutdelingen finner sted i USA i natt, også kjent som musikkverdenens gjeveste prisutdeling.

Vanligvis fylles Stapels Center i Los Angeles med det som er verdens mest kjente artister, men pandemien har førte til større endringer i årets show.

Etter planen skulle det hele ha funnet sted i januar, men på grunn av høye smittetall ble det utsatt.

Uten publikum til stede i salen og den tradisjonelle røde løperen foregikk virtuelt, slik det også ble utført under Golden Globe-utdelingen i fjor.

Showet blir ledet av komiker Trevor Noah, kjent fra «The Daily Show».

Harry Styles var årets første artist på scenen som fremførte låten «watermelon sugar», deretter fremførte artisten Billie Eilish låten «Everything I wanted.»

De «fire store» prisene

Det skal totalt deles ut priser i 84 kategorier, i tillegg til seks spesialpriser. De prisene det rettes mest oppmerksomhet mot er:

Årets album

Årets singel

Årets låt

Årets beste nye artist

Her er en oversikt over nominerte:

Nominerte og vinnere av Grammy-priser 2021 Ekspandér faktaboks Årets singel Beyoncé - «Black Parade»

Black Pumas - «Colors»

DaBaby Featuring Roddy Ricch - «Rockstar»

Doja Cat - «Say So»

Billie Eilish - «Everything I Wanted»

Dua Lipa - «Don't Start Now»

Post Malone - «Circles»

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - «Savage» Årets album Jhené Aiko - «Chilombo»

Black Pumas - «Black Pumas»

Coldplay - «Everyday Life»

Jacob Collier - «Djesse Vol.3»

HAIM - «Women in Music Pt. III»

Dua Lipa - «Future Nostalgia»

Post Malone - «Hollywood's Bleeding»

Taylor Swift - «Folklore» Årets låt «Black Parade»

«The Box»

«Cardigan»

«Circles»

«Don't Start Now»

«Everything I Wanted»

«I Can't Breathe»

«If the World Was Ending» Beste nye artist Ingrid Andress

Phoebe Bridges

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion VINNER Beste popsolo-opptreden Justin Bieber - «Yummy»

Doja Cat - «Say So»

Billie Eilish - «Everything I Wanted»

Dua Lipa - «Don't Start Now»

Harry Styles -« Watermelon Sugar»

Taylor Swift - «Cardigan» Beste popduo/gruppeopptreden J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - «Un Dia (One Day)»

Justin Bieber Featuring Quavo - «Intentions»

BTS - «Dynamite»

Lady Gaga with Ariana Grande - «Rain On Me» VINNER

Taylor Swift Featuring Bon Iver - «Exile» Beste popalbum Justin Bieber - «Changes»

Lady Gaga - «Chromatica»

Dua Lipa - «Future Nostalgia»

Harry Styles - «Fine Line»

Taylor Swift - «Folklore» Beste rockelåt Phoebe Bridgers - «Kyoto»

Tame Impala - «Lost In Yesterday»

Big Thief - «Not»

Fiona Apple - «Shameika»

Brittany Howard - «Stay High» Beste rockealbum Fontaines D.C. - «A Hero's Death»

Michael Kiwanuka - «Kiwanuka»

Grace Potter - «Daylight»

Sturgill Simpson - «Sound & Fury»

The Strokes - «The New Abnormal» VINNER Beste alternativalbum Fiona Apple - «Fetch the Bolt Cutters» VINNER

Beck - «Hyperspace»

Phoebe Bridgers - «Punisher»

Brittany Howard - «Jaime»

Tame Impala - «The Slow Rush» Beste R&B låt Robert Glasper (Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello) - «Better Than I Imagined» VINNER

Beyoncé - «Black Parade»

Tiana Major9 & EARTHGANG - «Collide»

Chloe X Halle - «Do It»

Skip Marley & H.E.R. - «Slow Down» Beste R&B album Ant Clemons -« Happy 2 Be Here»

Giveon - «Take Time»

Luke James - «To Feel Love/d»

John Legend - «Bigger Love» VINNER

Gregory Porter - «All Rise» Beste raplåt Lil Baby - «The Bigger Picture»

Roddy Ricch - «The Box»

Drake Featuring Lil Durk - «Laugh Now Cry Later»

DaBaby Featuring Roddy Ricch - «Rockstar»

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - «Savage» VINNER Beste rapalbum D SMOKE - «Black Habits»

Freddie Gibbs & The Alchemist - «Alfredo»

Jay Electronica - «A Written Testimony»

Nas - «King's Disease» VINNER

Royce 5’9" - «The Allegory» Beste dance/elektronikaalbum Arca - «Kick I»

Baauer - «Planet's Mad»

Disclosure - «Energy»

Kaytranada - «Bubba»- VINNER

Madeon - «Good Faith» Beste countrylåt Miranda Lambert - «Bluebird»

Maren Morris - «The Bones»

The Highwomen - «Crowded Table»

Ingrid Andress - «More Hearts Than Mine»

Old Dominion - «Some People Do» Beste countryalbum Ingrid Andress - «Lady Like»

Brandy Clark - «Your Life is a Record»

Miranda Lambert - «Wildcard»

Little Big Town - «Nightfall»

Ashley McBryde - «Never Will» Beste soundtrack for visuell media «A Beautiful Day in the Neighborhood»

«Bill & Ted Face the Music»

«Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»

«Frost 2»

«Jojo Rabbit» VINNER Beste låt for visuell media «Beautiful Ghosts» - Fra «Cats»

«Carried Me With You» - Fra «Fremad»

«Into the Unknown» - Fra «Frost 2»

«No Time To Die» - Fra «James Bond: No Time To Die» VINNER

«Stand Up» - Fra «Harriet»

Fra Norge

Bodø-jenta Caroline Ailin er nominert i kategorien «årets beste låt » da hun har vært med på å skrive Dua Lipas låt «Don't Start Now».

Også norske Aurora hadde sjanser for en delvis seier ettersom hun synger sammen med Idina Menzel på «Into the Unknown» fra «Frost 2». Låten som var nominert for «beste låt for visuell media» måtte se seg slått av Billie Eilish sin «No Time To Die» fra filmen med samme navn.

Kanye West vant pris i kategorien «beste moderne kristne musikk» med albumet «Jesus is King». Dette er hans første pris i gospelkategorien og hans første pris på åtte år.