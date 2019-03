Beverly Hills-skodespelaren Luke Perry er død

Luke Perry fekk slag og blei sendt til sjukehus onsdag i førre veke. Måndag morgon døydde han på grunn av skadane, melder TMZ.

Han blei 52 år.

Ifølgje nettstaden hadde han dei aller næraste rundt seg då han døydde. Ein representant for famillien seier dei glade for den støtta folk har vist dei siste dagane, men at dei ikkje ønsker å dele fleire detaljar rundt dødsfallet på dette tidspunktet.

Tenårings-idol

Perry er mest kjent for rolla som Dylan McKay i TV-serien «Beverly Hills 90210». Serien gjekk i ti sesongar i perioden 1990-2000. Serien fekk merksemd for å ta opp tema som Aids, lærevanskar og valdtekt.

Serien fekk også ein avleggar med «Melrose Place», og var også malen for seinare ungdomsseriar som «Dawson's Creek» og «The O.C», skriv Washington Post.

I åra etter «Beverly Hills 90210» har Perry spelt i ei rekke filmar og TV-seriar, blant anna HBO-serien «Oz - livet bak murene» og «Jeremiah». Dei siste åra har han spelt i ungdomsserien «Riverdale».

Han har også ei rolle i den komande Quentin Tarrantino-filmen «Once Upona Time In Hollywood» om Charles Manson.

Relansering av Beverly Hills

Perry var ikkje på rollelista då serien blei relansert under namnet «90210» i perioden 2008 til 2013.

Og same dag som han blei lagt inn på sjukehus, kom meldinga om serien skulle få ei ny relansering med neste alle dei originale skodespelarane. Men også denne gongen utan Luke Perry på rollelista, skriv USA Today.

Grunnen til at han ikkje skulle vere med denne gongen, er at han var travelt oppteken med å spele inn nye episodar av «Riverdale». Men det var likevel snakk om at han kunne dukke opp i gjesteroller, skriv TMZ.

Uansett kjem Luke Perry for alltid til å bli hugsa for rolla han gjorde i den originiale serien frå 1990-talet. Og det var han også klar over sjølv, fortalde han til nyheitsbyrået United Press International i 2008.

– Eg kjem til å bli kopla til han til eg døyr, men det er faktisk heilt greit. Eg laga Dylan McKay. Han er min.