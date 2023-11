– Jeg synes det er litt dyrt. Det å dra på kino er noe jeg gjør sjeldnere. Så jeg skulle ønske prisen gikk litt ned.

Det sier Gabriel Ebbesen, en av de personene NRK møtte på Universitetet i Oslo onsdag.

Nye tall viser nemlig at kinobesøkene i landet har falt den siste måneden.

– I oktober har det dessverre vært en nedgang på 20 prosent i besøkstallene ved norske kinoer sammenlignet med samme periode i fjor, sier administrerende direktør Espen Pedersen i bransjeorganisasjonen Film & Kino til NRK.

Thelma Tilley Sandaker og Kristine Refstie drar fram en av sommerens storfilmer «Barbie» som den siste gode filmen de så på kino.

– Det var en film jeg hadde lyst til å se. Enkelte filmer er dessuten mye morsommere å se på kino, sier Sandaker.

Thelma Tilley Sandaker (t.v) og Kristine Refstie (t.h) var begge å så storfilmen «Barbie» i sommer. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun sier at det å dra på kino er noe hun prøver å gjøre så ofte som mulig. Samtidig tenker hun at prisnivået kan ha spilt en rolle med tanke på oktober-nedgangen hos norske kinoer.

– Det å gå på kino koster mye penger, sier Sandaker.

– Folk kan også se filmer på nettet istedenfor, skyter Refstie inn.

Høyere terskel

Den 20. oktober hadde Martin Scorseses nye storfilm «Killers of the Flower Moon» premiere på norske kinoer. Filmen har høstet gode anmeldelser, og på rollelisten finner man filmstjerner som Leonardo DiCaprio og Robert De Niro.

Siden premieren for halvannen uke siden har derimot bare 40.000 nordmenn kjøpt billett for å se filmen.

På Blindern forteller Beate Hop Håvarstein at det er lenge siden hun har vært på kino. Hun tenker at det kanskje har blitt for enkelt å bli hjemme i sofaen.

– Terskelen for å gå på kino er kanskje høyere. Det burde kanskje være mer opplyst om hva som kommer på kino, sier hun.

Martin Scorseses storfilm «Killers of the Flower Moon» hadde premiere 20. oktober. Foto: Apple Studios / Courtesy of Apple

Mangel på store norske titler

Pedersen i Film & Kino mener nedgangen i antall kinobesøkende skyldes at norske kinoer har manglet store norske titler på skjermene den siste tiden.

– I fjor hadde vi blant annet Krigsseileren. Vi har manglet de store norske titlene denne høsten, sier han.

Pedersen mener også at publikum er mer bevisst på hva de ser på kino.

– Det er de store titlene som trekker mennesker til kinoen. De siste månedene har vi ikke hatt de aller største titlene å vise på norske kinoer, sier han.

Fantastisk sommer

Årets kinosommer har samtidig vært fantastisk, ifølge Pedersen. Storfilmer som «Barbie» og «Oppenheimer» sørget for fulle kinosaler og norske kinoer solgte over 1 million billetter i løpet av juli måned.

Det var lang kø utenfor Colosseum kino i Oslo før en før visning av «Barbie» i sommer. Foto: Tom Balgaard / NRK

I tillegg hadde filmer som «Mission: Impossible Dead Reckoning Part One» og «Indiana Jones and the Dial of Destiny» premiere i løpet av sommeren som var.

– Håpet har vært at kinotallene skulle fortsette å gå oppover, men det har de dessverre ikke gjort hittil i høst, men vi har stor tro på resten av året, sier Pedersen.

Utsatte storfilmer

På grunn av streiken i Hollywood, som delvis pågår ennå, har mange storfilmer blitt utsatt. Streiken har blant annet ført til utsettelse av kinofilmen «Dune 2», som egentlig skulle hatt premiere i disse dager. Filmen har nå fått norgespremiere 15. mars.

Videre har filmer som «Napoleon», «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» og «Konvoi» premiere før kalenderen viser 2024.

– Noen storfilmer har blitt utsatt på grunn av streiken. Allikevel kommer de aller fleste i tiden framover. Så vi tror at kinobesøket i november og desember skal bli på samme nivå som i fjor, sier Pedersen og legger til:

– Vi tror at filmene som kommer er filmer publikum har lyst til å se.