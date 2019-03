Beskylder MGP-vinneren for plagiat

Etter at Keiino stakk av med seieren i Melodi Grand Prix lørdag, har mange brukere i sosiale medier pekt på at låten «Spirit In the Sky» er slående lik det finske bidraget til fjorårets Eurovision-finale.

Det er de første strofene av refrenget de mener har klare likhetstrekk med finske Saara Aaltos «Monsters».

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe, som anmeldte låtene under finalen i går, sier til NRK at det er en veldig åpenbar likhet.

– Når det er sagt, så ligner låten på veldig mye, legger han til og kaller låten en saus av kreative lommetyverier.

Jurymedlemmer: Likheten trakk ned

Etter gårsdagens sangkonkurranse snakket NRK også med medlemmer av den internasjonale juryen, som sammen med stemmene fra publikum avgjør hvem som vinner den norske finalen.

Flere av dem påpekte likheten med det finske bidraget og sa at det trakk ned deres bedømming av låten. Blant alle landene som er representert i juryen var det kun Israel som ga «Spirit In the Sky» full score.

Langt unna å være et plagiat, er svaret fra MGP-sjef Stig Karlsen. Foto: Inger Kristine Lee/NRK

Musikalsk leder i MGP, Stig Karlsen, erkjenner at noen av strofene i låten kan ha likheter, men understreker at den ikke er veldig lik det finske bidraget.

– Det er umulig å lage popmusikk i dag uten å streife innom noe som kan ligne litt på noe annet. Men den er et hav unna å være plagiat, sier Karlsen, og ber folk høre på låten for å bedømme selv.

– Håper ikke folk dropper å stemme

Låtskriver Tom Hugo for «Spirit In the Sky» gjentar Karlsens poeng om at popmusikk ofte har likhetstrekk.

– Vi går innom de fire tonene i en d-moll. Det gjør «Monsters» og ekstremt mange låter.

– Den internasjonale juryen sa at det trakk ned låten. Er dere redde for at juryen vil tenke på samme måte under Eurovision-finalen i Tel Aviv?

– Jeg tror folk hører at vår låt har mer enn bare de fire tonene, som både folkemusikk og joik. Så et par sekunder av en tre minutters låt tror jeg ikke vil ha noe å si, sier låtskriveren, som legger til at kritikken ikke har lagt en demper på seiersrusen.

Keiino-medlem Alexandra Rotan tror også likhetstrekket med fjorårets finske bidrag er tilfeldig.

– Men jeg håper virkelig ikke at det setter en stopper for folks stemmer, sier hun, og legger til at låtene ellers skiller seg veldig fra hverandre.

Alle medlemmene i Keiino sier de gleder seg stort til å representere Norge i Eurovision-finalen i Tel Aviv 18. mai. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Se begge låtene i sin helhet her: