Berlinalen stoppa premiere av norsk barnefilm etter antirasistisk klage

Det var søndag at filmfestivalen i Berlin, òg kalla Berlinalen, tok imot ein klage om barnefilmen «Helt super».

Den antirasistiske filmorganisasjonen ARTEF (Anti-Racism Taskforce for European Film) meiner filmen inneheld stereotypiske framstillingar av farga menneske, ifølge Berlingske Tidende.

Det fekk vidare festivalen til å avlysa gallapremieren til filmen.

– Svært forundra

ARTEF skal takla institusjonell rasisme i europeisk film.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt seier til Berlingske Tidende at ho er svært forundra over korleis festivalen har gått fram.

– Me har klart og tydeleg sagt til Berlinalen at me meiner at filmen talar fint for seg sjølv og ikkje er noko ein skal advarast mot, seier ho og fortset:

– Kunstnarisk fridom og ytringsfridom står under eit valdsamt press i vår tid, og det at ein film blir vist uhindra på ein festival er viktig om me skal ha gode diskusjonar etterpå. Det gjeld òg barnefilm.

Etter avgjerd om å avlysa gallapremieren, sende Berlinalen ut varsel til alle som hadde kjøpt billettar til ei seinare vising av filmen. Der skreiv dei ifølge Berlingske Tidende at ein er blitt «merksam på at filmen kan bli fortolka annleis enn regissøren hadde tenkt seg, og filmens framstilling av farga menneske kan bli oppfatta som stereotype».

Overfor avisa, understrekar filmfestivalen at dei «følger situasjonen og er villige til å gjera meir om det blir naudsynt».

– Framstår som eit mysterium

Filmen blei sloppe i Noreg september 2022. Filmkritikar Birger Vestmo i NRK trilla den gong terningkast fire.

Han seier at han er veldig interessert i å vita kva samanheng kritikken er lagt fram i og kva bakgrunnen for klagen faktisk er.

– Det framstår for meg som eit mysterium. Det verkar som overdriven woke-leiting her. Samstundes er eg litt nervøs for at eg har oversett noko som ein kvit mann i 50-åra ikkje har skjønt. Men eg kan ikkje heilt forstå at det skal vera noko kontroversielt i «Helt super». Han er ein morosam barnefilm med eit trygt og velkjend tema om å stola på sine eigne, indre kvalitetar, seier han.

Han legg til at han meiner at anklagen framstår som veldig laus og utan substans.

Det har endå ikkje lukkast NRK å få svar frå ARTEF.