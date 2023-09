– Dette er ikkje noko vi har gjort før, seier ein tydeleg prega Leo Ajkic.

Han står åleine på Sentrum Scene i Oslo, men straks skal han ønske store, norske rapnamn velkommen ut på scena: Lars Vaular, Girson og Mats Dawg.

Men konserten er ikkje deira.

Det dei er i ferd med å gjennomføre har dei tre rapparane nesten ikkje greidd å tenke på.

Å framføre Vågard sin musikk utan Vågard.

Draumen om soloplate

Vågard Unstad (36) var ein norsk rappar. Kanskje ikkje den mest kjende, men han var sett på som ein av bergensrappens største.

Under koronapandemien starta han arbeidet med soloalbum saman med produsent David Grytten.

Men rett før det var ferdig innspelt, døydde Vågard brått og uventa.

Vener og artistkollegaar i Bergen var i sjokk og bodskapen sende rap-Norge i kollektiv landesorg.

Pioneren Vågard var ein viktig del av det bergenske hiphop-miljøet.

– Han var den første som rappa på bergensk, sa Leo Ajkic om Vågard etter han gjekk bort. Gjennombrotet Vågard oppdaga rap som fjortenåring og gjekk fort under namnet «Vågard Verbal.» Seinare slo han gjennom med A-laget saman med Girson og Store P. Her frå gruppa si opptreden på Hovefestivalen i 2012. Kjuagutten Vågard var buekorpsveteran og elska heimbyen Bergen. Ein ekte kjuagutt, ifølge hans nærmaste. «Kjuagutt» er også tittelen på den første singelen som vart sleppt frå det kommande albumet. Ein kjuagutt er ei nemning på bergenske unggutar eller gategutar som er kjappe i replikken, har sterk rettferdssans og glimt i auge. Minneseremonien Under den stappfulle minneseremonien på USF Verftet i Bergen stod buekorpsgutar frå Mathias Bataljon æresvakt. Seremonien føregjekk på same scena Vågard sjølv hadde opptredd på ved fleire høve.

For å gje Vågard ein plattform og publikum etter sin død, oppretta enka hans ein spleis for å finansiere ferdigstillinga av plata som var døypt «Notoriske B.O.G.».

Tittelen hadde Vågard bestemt for lenge sidan. Litt som ein referanse til den amerikanske raplegenden The Notorious B.I.G., litt fordi Bog var Vågard sitt gamle kallenamn frå oppveksten i Sandviken.

Dagen dei ikkje ville tenke på

Etter eit halvt år med miksing og mastring og ferdigstilling av plata, viser kalenderen laurdag 16. september.

Tida for å vise fram Vågard sitt hjartebarn på ei scene i hovudstaden er inne.

På bakrommet, rett før konsertstart, er det mange kjensler i sving.

– Det er veldig blanda kjensler. På mange måtar er det alt for tidleg å gjere dette no, seier Leo Ajkic.

Leo Ajkic var nær venn av Vågard. Etter planen skulle Ajkic vere manageren hans framover. – Eg har nesten ikkje tenkt på denne dagen og kva han vil innebere. Det einaste eg har visst er at eg ville vere med og gjere dette. No når dagen er kome, kjenner eg at eg ikkje er heilt førebudd, seier Lars Vaular. – Det blir fint å vise fram plata som Vågard var så stolt av. Han hadde mykje på hjartet og no får han sagt det. Samtidig er dette veldig vanskeleg også, seier produsent David Grytten.

Vemod og forventning

Minutt før Leo skal få Lars, David og dei andre ut på scena, er stemninga blant dei omtrent 300 publikummarane prega av at det dei ventar på både er vemodig og vakkert.

Nokon er her for å vise støtte. Andre er her for å høyre eit etterlengta album. Men alle har ei annleis konsertoppleving i vente.

Dei mest ivrige har funne vegen fram til gjerdet framfor scena. Ein av dei er Are Gjellestad som for anledninga har kledd seg i t-skjorte frå A-laget, gruppa Vågard slo gjennom med.

Are Gjellestad såg opp til Vågard Unstad. – Eg driv sjølv med musikk og Vågard tok seg alltid tid til å høyre på musikken min og heie meg fram. Foto: Kim Erlandsen / NRK

– Det blir veldig spesielt å høyre albumet utan at Vågard er her. Eg hadde jo rekna med å oppleve at han framførte soloalbumet sitt sjølv. Eg kjem nok til å få ein klump i halsen, samtidig som eg gler meg til å oppleve talentet og musikken hans, seier Gjellestad.

– Dette er ikkje ein konsert vi har gjort før

Når klokka slår 00.00 entrar ein alvorstung Leo Ajkic scena.

– Vi har lyst å feste med dykk, men det er tungt. Til og med på albumet rappar Vågard om kva han ville gjort dersom han gjekk bort. Han hadde likt å ta heilt av. Lars Vaular, Girson Diaz frå A-laget og Mats Lyngstad Willassen alias Mats Dawg kjem ut på scena. Alle har tilknyting til NMG/G-huset, det bergenske plateselskapet og hiphopkollektivet Vågard var med å starte opp. Produsent David startar musikken frå DJ-bordet og dei første tonane frå «Notoriske B.O.G.» breier seg i salen. Lars, Girson og Mats rappar med på refrenga og har enkelte gjestevers innimellom. Resten er det Bog som står for. – Dette er ikkje ein konsert vi har gjort før, så de får berre vere med oss. Men den skiva her bangar hardt så vi må berre høyre på det saman, seier Mats Dawg undervegs.

Solodebutert

50 minutt med kollektiv gjennomlytting seinare. Produsent David og dei tre rapparane har presentert «Notoriske B.O.G.» frå ende til annan.

Vågard har solodebutert.

Ifølge konsertbeskrivelsen skulle dei ha halde på ein heil klokketime, men musikarane forlèt scena når siste tone munnar ut.

Det finst ikkje noko ekstranummer når hovudpersonen heller ikkje finst.

Men sjølv om scena er tømt og lysa skrudd på, nektar publikum å gje seg:

«Lenge leve Bog, lenge lenge leve Bog».

Mats Dawg skildrar det bergenske rapmiljøet som ein liten, samanknytta gjeng. – Vi var ikkje klar for at Vågard skulle forsvinne. Foto: Kim Erlandsen

– Dette er den mest spesielle konserten eg har gjort som musikar. Vi jobbar framleis med å vende oss til at han ikkje lenger er her, seier Mats Dawg rett etter konserten.

Men kva kjensler kjenner han på fem minutt etter?

Mats veit ikkje.

– Det kjennest ikkje ut som dette er ekte. No skal vi berre vere saman.

Lenge leve Bog

Konserten er over og eit publikum tydeleg prega av den spesielle konsertopplevinga er på veg ut i Oslo-natta.

– Det var emosjonelt, seier Erlend Vollseth.

Rappar Erlend Vollseth alias Turbo synest musikken var kul, men at konsertopplevinga var sår og spesiell. – Eg er veldig glad eg var der. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Emosjonelt kan også skildre prosessen dei medverkande musikarane har hatt i tida etter dei bestemte seg for å fullføre Vågard sitt prosjekt.

– Det er veldig spesielt å ha eit slikt dokument av ein venn som har gått bort, sa Lars Vaular før konserten.

Men med nettopp dokumentet Vågard etterlet seg, samt hjelpa han har fått frå dei som kjende han, har ikkje døden greidd å stoppe solokarrieren han drøymde om.

NMG/G-huset gir ut albumet «Notoriske B.O.G.» fredag 22. september.