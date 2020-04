Ber regjeringen avlyse festivaler

Konsert- og festivalarrangører er allerede innstilt på at sommerens festivaler må avlyses og mener et forbud er nødvendig for å rydde opp i det juridiske og økonomiske ansvaret. Regjeringen har så langt bestemt at arrangementer er forbudt fram til 15. juni og har varslet en beslutning om resten av sommeren senest i første uka av mai. (NTB)