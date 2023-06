På sosiale medier flommer det over med informasjon og diskusjon, med lite regulering og faktasjekk.

Hvordan påvirker dette norsk politikk, når over halvparten av befolkningen bruker sosiale medier til å følge med på nyheter?

Ipsos har målt bekymringen for dette blant nordmenn for Norsk kommunikasjonsmyndighet.

Undersøkelsen viser at én av tre nordmenn er urolige for at sosiale medier skal påvirke valgkampen til høsten.

Og blant de unge er tallene høyere: nesten halvparten av de mellom 18 og 29 deler samme bekymring.

– Skummelt

Sara Tønnesen (23) har ikke tenkt så mye over at sosiale medier kan ha innflytelse på valget.

– Det er litt skummelt hvor mye påvirkning de egentlig har.

Selv innrømmer Tønnesen å bli lett påvirket av det hun ser og leser der.

– Jeg tror at hvis jeg hadde sett en video på TikTok om at partiet Rødt skulle legges ned, så hadde jeg nok trodd på det uten videre, ler hun.

Sara Tønnesen får i likhet med mange nordmenn med seg informasjon og nyheter via sosiale medier. Men, også tradisjonelle medier forteller hun: – jeg tror jeg sjekker VG annenhver time.

Kollega Madeleine Steffensen ler og nikker med.

– Det er så lett å tro på det man ser, for eksempel på TikTok, på grunn av måten de legger fram ting på.

– Jeg tror det står verre til i USA

Baristaene er ikke alene i dette. Mange oppgir i samme undersøkelse at de finner det vanskelig å skille mellom det som er ekte informasjon, og det som er uriktig.

Selv tror ikke Steffensen at hennes meninger om valget blir påvirket av sosiale medier.

– Jeg er ganske sikker på mitt politiske ståsted, og er kritisk til informasjon jeg ser på sosiale medier.

Til tross for å være kritiske til sosiale mediers innflytelse på politikk, er ingen av dem er særlig bekymret for uønsket innflytelse på årets valg. – Det føles bare ikke ut som noe som hadde skjedd i Norge, sier Steffensen. Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

– Men jeg tror at mange, spesielt de som vingler litt politisk, kan bli lett påvirket av sosiale medier. Det er jeg bekymret for.

Sara Tønnesen mener derimot at politisk påvirkning via sosiale medier skjer like mye nå som før. – Jeg tror kanskje det står verre til i USA, som man så ved valget der.

– Jeg er ikke så redd for at det skjer noe stor påvirkning på valget her i Norge.

Madeleine Steffensen bruker i likhet med mange nordmenn sosiale medier ofte, men foretrekker å få nyhetene sine fra tradisjonelle medier. Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

– Naturlig å være bekymret

Valgforsker Johannes Bergh ser for seg at teknologiske selskaper og sosiale medier kan komme til å spille en stor rolle i politikken fremover.

– Det er forståelig at mange er urolige for dette, sier Bergh.

Det at mange daglig bruker blant annet Google, TikTok og Facebook for å få informasjon om politikk kan i seg selv være bekymringsverdig, mener forskeren.

Han peker i likhet til Steffensen til USA, hvor den ensidige mediebruken har ført til en økning av ekkokamre, hvor man bare hører en side av en politisk sak.

Bedre på mediemangfold

Men Bergh ser ikke særlig grunn til å være bekymret for valget til høsten.

– Nordmenn bruker mediene på en annen måte, forteller han. – Vi er flinkere til å få informasjon fra et mangfold av medier, så det er ikke like utbredt med slike ekkokamre her.

Bergh forteller også at det har tidligere blitt gjort undersøkelser om det har vært utenlandsk eller uønsket påvirkning av politikken i Norge.

– Og det har aldri skjedd før. Vi kjenner heller ikke til noen eksempler av feilinformasjon som har hatt betydning for norsk politikk.

Valgforsker Johannes Bergh har forståelse for de som er bekymret for store teknologiselskapers innflytelse på valg og politikk i Norge. – Det er nok en utfordring vi vil se mer og mer fremover. Foto: William Jobling / NRK

Til slutt ønsker Bergh å minne om hva hensikten med valgkamp er.

– Velgerne skal jo påvirkes. Vi påvirkes av hva politikerne sier, og hva vi leser i de tradisjonelle mediene.

– Det er den uønskede påvirkningen, med uheldige konsekvenser, vi helst vil unngå.