Beate Lech ute av «Stjernekamp»: – Jeg har det ikke helt topp nå

«Stjernekamp» byr på store kontraster da salmer og hardrock står på programmet.

– Vi har vel aldri hatt to så forskjellige opptredener på en kveld, startet dommer Mona B. Riise.

De to med færrest stemmer da alle stemmene var talt opp var Sondre Mulongo Nystrøm og Beate Lech.

– Det har vært et fantastisk sirkus dette med mange fantastiske utfordringer, og fantastiske folk å jobbe med, svarte Lech på hva hun kom til å huske best fra «Stjernekamp».

Hun ville spesielt takke musikkprodusenten i programmet, Jørn Dahl.

Beate Lech sang «Highway Star» som sin hardrock-låt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Til NRK etter sendingen utbroderer Lech at det er med blandende følelser hun nå avslutter «Stjernekamp»-kapittelet.

– Jeg har det ikke helt topp nå. Jeg skulle ønske jeg kunne være med lenger, men også takknemlig og glad for å få være med såpass lenge, forteller hun.

Hun beskriver deltagelsen som en «opplevelse for livet».

– Nå har jeg vært i denne «Stjernekamp»-bobla så lenge at det føles ut som verden er bare denne bobla. Så nå er jeg litt i ingenmannsland, men den virkelige verden kommer vel snikende etter hvert, forteller hun.

Lech hadde gledet seg til å musikal-sjangeren, men hun understreker at hun er glad for alle sjangrene hun fikk synge. Nå skal hun ikke jobbe mot nye direktesendinger, og legger ikke skjul på at det blir uvant.

– Nå trenger jeg ikke være kjemperedd for å bli syk, eller stressa for at jeg ikke får sove. Nå kan jeg senke skuldrene litt, og jobbe med andre ting, forteller hun, og legger til at planen fremover er å skrive mer ny musikk.

– Det var en spesiell periode

Det er første gang salmer er en del av konkurransen, og Adrian Jørgensen har valgt ut en salme som er spesiell for ham.

– Jeg skal synge «Gje meg handa di, ven». Den har jeg spilt både i flere begravelser og bryllup, forteller han.

Salmen oppdaget han da han mistet bestemoren sin i 2008.

– Det var en spesiell periode i livet mitt, fordi det var som å miste en mor. Jeg har vokst opp hos besteforeldrene mine, forteller han.

Adrian Jørgensen sang salmen «Gje meg handa di, ven» som sin andre sang lørdag kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sangen fulgte ham gjennom den perioden i livet, og etter hvert som han selv ble artist har han tatt den med seg til flere kirkeoppdrag.

– Hver gang jeg synger den så tenker jeg på bestemor, forteller han.

– Mye deres fortjeneste at den har blitt så stor

For Jørgensen er låten både trist og fin, og for ham handler det om å tenke på de gode stundene.

– Det er noe fint med den låten som gjør at folk har et forhold til den på forskjellig nivå. Jeg vet ikke hvorfor jeg får så mange spørsmål om akkurat den i Trøndelag, men det kan ha noe med teksten å gjøre, sier han.

Se Jørgensens versjon av «Det umulige e mulig»:

Stjernekamp 2019, Norsk på norsk Du trenger javascript for å se video. Stjernekamp 2019, Norsk på norsk

Ekspertdommeren for salmer er Helene Bøksle. Sammen med Kurt Nilsen har hun laget en versjon av nettopp «Gje meg handa di, ven», som har mer enn ni millioner avspillinger på Spotify.

– Jeg tror det er mye deres fortjeneste at den har blitt så stor, sier Jørgensen.

Lørdag kveld skal de fem gjenværende deltagerne synge hardrock før salme. Det håper Jørgensen ikke går utover stemmen.

– Til og med Beate (Lech journ.anm.), som er en så god vokalist, er litt bekymra for det. Da blir jeg bekymret selv, foreller Jørgensen.

Fikk du med deg? Andrea ute av Stjernekamp: – Det er utrolig trist

– Rørt selv om jeg ikke skjønte budskapet

For Sondre Mulongo Nystrøm har salmene hatt en spesiell plass. Lørdag skal han synge «Blott en dag».

– Første gang jeg hørte den var i begravelsen til farmoren min. Da var det en solist og et kor som sang, og jeg husker jeg ble rørt selv om jeg ikke skjønte budskapet helt da, forteller han.

Siden da har han gått tilbake og sett nøyere på teksten, som han forteller handler om å ta vare på de gode øyeblikkene blant annet.

– Jeg har brukt den selv, og sunget den i begravelser for andre, sier han.

Sondre Mulongo Nystrøm fremførte «Purple Haze» som sin første låt. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Med salmene føler Nystrøm seg på hjemmebane, men når det gjelder hardrock føler han seg mer på «ville veier».

– Jeg har valgt å synge Jimi Hendrix sin «Purple Haze» som jeg hørte mye på da jeg gikk på ungdomsskolen. Det gjør meg litt tryggere, forteller han.

Dette skal deltakerne synge lørdag kveld:

Kim Rysstad: «The Number of the Beast» av Iron Maiden og «Lær meg å kjenne dine veier».

Adrian Jørgensen: «Smoke on the Water» av Deep Purple og «Gje meg handa di, ven».

Bilal Saab: «Still Waiting» av Sum 41 og «Velsigna du dag over fjorden (Nordnorsk julesalme)».

Sondre Mulongo Nystrøm: «Purple Haze» av Jimi Hendrix og «Blott en dag».

Beate Lech: «Highway Star» av Deep Purple og «Mitt hjerte alltid vanker».

Stjernekamp sendes klokken 21.25 på NRK 1 lørdag.