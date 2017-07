– Kan vi flytte lyden av den ringeklokken?

Det er arbeides intenst i et produksjonslokale i en høstdag i Londons Soho. I en sort skinnsofa sitter norske Ulrik Imtiaz Rolfsen, som har regien på sin første BBC-produksjon - den mørke krimserien «In The Dark».

I kveld får britiske TV-seere se den første av de to episodene som Ulrik Imtiaz Rolfsen har hatt regi på. Her spilles det innen scene med MyAnna Buring som politiinspektør Helen Weeks og Tim McInnery som Frank Linnell. Foto: Des Willie / BBC

Må klype seg i armen

Etter mange år med norske produksjoner, er det nå endelig en utenlandsk produksjon som sluttføres.

– Det er en litt sånn klype seg i armen følelse. Jeg har jobbet i veldig mange år for å få jobb i utlandet, helt siden «Izzat» i 2005 har jeg vært over her og hatt møter. Det er ganske kult å nå faktisk ha et sted å gå, og jobbe her i Soho i London, forteller Rolfsen når NRK lurer ham ut fra klipperommet noen minutter.

Mange lange timer i klipperommet for regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen i London, og mer ser det ut til å bli. Foto: Espen Aas / NRK

Debuten ble å regissere to av fire episoder av krimserien «In The Dark» som hadde premiere 11. juli på BBC. Rolfsens to episoder sendes denne uken og neste. Disse handler om gjenkriminalitet i Manchester, og den norske regissørens tidligere arbeid gjorde ham interessant for den britiske kringkasteren.

– Han hadde dokumentarbakgrunn og hadde jobbet med gjenger i Norge og Oslo. Til oss kom han med den tilnærmingen og gjorde masse research. Han kom seg virkelig på innsiden av det miljøet i Manchester, og det var uvurderlig for oss, skryter BBC-produsent Hugh Warren.

Sjelden vare

Serien har fått gode kritiker så langt, og på BBCs nettspiller er de to første episodene blant de sju mest sette programmene denne uken.

Scene fra «In The Dark» som omhandler gjengmiljøer i Manchester i England. Ulrik Imtiaz Rolfsens tidligere arbeid med gjenger gjorde ham attraktiv for BBC. Foto: Ben Blackall / BBC

Nå har den britiske kringkastingsgiganten engasjert Rolfsen til å utvikle en britisk versjon av NRK-serien «Taxi». Noen endelig avgjørelse er om produksjon er ennå ikke tatt, men BBC har valgt å bruke penger på å utvikle en nyinnspilling. I tillegg skriver han på flere andre britiske prosjekter.

Til nå har norske TV-regissører vært sjelden vare i Storbritannia.

– Så vidt jeg vet er det ingen andre nordmenn her, selv om det er mange flinke nordmenn som har fått det til på film. Jeg var heldig å lage «Taxi» da TV-alderen ble gjenfødt for noen år siden, sier Rolfsen.

Siste dag på sett for «In The Dark» , (f.v.) produsent Hugh Warren, hovedrolleinnehaver MyAnna Buring og regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen Foto: PRIVAT

– Jeg var veldig imponert av «Taxi», det var en veldig god serie. Jeg likte Ulrik godt da jeg traff ham, likte energien hans og tenkte at den måten å se ting på var nyttig for oss, sier produsent Hugh Warren.

De fire episodene av «In The Dark» er kjøpt inn av NRK, men endelig sendedato er ennå ikke bestemt.