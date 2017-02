Bassisten viktigst i bandet

Vokalistene blir ofte mest kjent i bandet, mens nye studier viser nå at det er bassisten som gir hjernen vår den største forståelsen av rytmen. Det er det nasjonale akademiet for forskning (NAS) i USA som har funnet ut at det er bassen som gir oss mest av rytmen i melodien. Altså er bassisten den viktigste personen i bandet.

Les også: New scientific study reveals 'the most important member of every band' - NME

Det vil sikkert en av verdens beste bassister, Paul McCartney, både bassist, vokalist og låtskriver i selveste The Beatles underskrive på.

BEATLES: Paul McCartney er også bassist, selv om han også var låtskriver og vokalist i The Beatles. Foto: STR / AFP

Og mange har pekt på at Pink Floyds «Money» hvor Roger Waters turnerer bassen, er et godt eksempel på hvor mye bassen betyr for en låt.

JAZZ: Marcus Miller, bassisten som har spilt med Miles Davis regnes som en av verdens beste. Foto: XAVIER LEOTY / Afp

Marcus Miller som spilte bass sammen med Miles Davis, regnes også som en bassist som har satt spor etter seg og inspirert andre bassister. Og kvinnelige bassister har også preget rocken, som Suzi Quatro og Tina Weymouth i Talking Heads.

Dypere toner treffer

Hjernen vår har lettere for å oppfatte dypere toner og sette dem i forbindelse med melodiens rytme. Det viser seg at folk har lettere for å danse og forstå rytmen når det er bassen som dominerer i forhold til sanger hvor gitar og trommer er mest fremtredende.

NAP: General Information

Undersøkelsen har gått systematisk til verksog målt hvordan menneskehjernen reagerer på toner i en melodi. Vårt indre øre oppfatter bedre rytmen i de dype tonene.

KISS: Gene Simmons er også en kjent bassist som har utmerket seg. Foto: JUNJI KUROKAWA / Ap

Per Elias Drabløs som har spilt bass i gruppen Secret Garden har lyttet til basstoner fra en tretti års periode. Ikke bare fordi han elsker bass, men også fordi han er førsteamanuensis ved Institutt for rytmisk musikk i Kristiansand og har skrevet bok om nettopp bassen.

Og han er ikke forundret over resultatet av undersøkelsen.

– Det er jo helt sant, sier han.

– Bassen passer på at alle holder rytmen i bandet. Og bassisten er limet i bandet, sier Per Elias Drabløs som selv har vært bassist i bandet i nitten år.