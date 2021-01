Barneprogram om mann med verdens lengste tiss skaper debatt i Danmark

«John Dillermand har verdens lengste tissemann og det er nesten ikke noe som han ikke kan.»

Slik starter vignetten som nå har fått flere danske småbarnsforeldre til å se rødt.

– Jeg er sint og mener at det er så perverst og helt upassende tv for små barn. Det er siste gang jeg lar mine barn se Ramasjang!, skriver en frustrert forelder på DR Ramasjang sin Facebook-side.

MORO MED TISS: John Dillermand kan ved hjelp av sitt rekordlange lem hjelpe til med det meste. Illustrasjon: DR

Serien er laget av DR sin egen barnekanal, Ramasjang, og de første episodene hadde premiere på lørdag. Det tok ikke lang tid før reaksjonene strømmet inn. Noen mener at programmet kan brukes som verktøy for pedofile og krever at det fjernes fra DR sine plattformer.

Serien har også vekket engasjementet hos danske politikere. Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti har uttalt at han syns programmet er «forkastelig».

Får også ros

Det skal sendes 20 episoder om John Dillermand der man blant annet får se han løse hverdagslige oppgaver som å gå tur med hunden, grille pølser og hjelpe naboen med å heise opp flagg i flaggstanga. Alt ved hjelp av sin tissemann.

DR har allerede uttalt at de ikke kommer til å fjerne programmet. Redaktør for DR Ramasjang, Morten Skov Hansen, sier at de er fornøyde med serien og at den flere mener det samme.

– Vi har gjort et grundig forarbeid der vi blant annet har brukt Sex & Samfund og en barnepsykolog som konsulenter, sier han.

USKYLDIG MORO: Redaktør i DR Ramasjang, Morten Skov Hansen, er ikke overrasket over kritikken. Han sier at serien også får mye ros fra foreldre. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

Han sier at mange foreldre har kommet med positive kommentarer og at de har brukt programmet til å snakke om kropp sammen med barna sine.

Seriens målgruppe er barn mellom fire og åtte år. Til tross hovedkarakterens kontroversielle egenskap, ser det ut til at programmet er blitt populært hos barna. Den første episoden ble lørdag og søndag sett av 86.000.

Ifølge redaktør i NRK Super, Hildri Gulliksen, så ville man ikke vist denne serien i Norge. Hun mener at det er en annen kultur for slik underholdning i Danmark.

– Det er en fremmed ting for oss å ha en animasjonsserie for små barn der hovedkarakteres beste venn og fiende er en lang penis. Det harmonerer ikke med programtilbudet vårt rett og slett.