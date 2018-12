– Bestefars generasjon er i ferd med å dø ut. De opplevde nazistenes propaganda og hjernevask. Derfor er det viktig å fortelle denne historien på nytt, selv i en barnefilm, sier Luke Niete.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

– De unge trenger å høre om krigen for å hindre at det skjer igjen. De samme kreftene er på frammarsj i mange land, også Tyskland, sier den tyske skuespilleren. I filmen «Flukten over grensen» spiller han det han kaller «den gode nazisten»Hermann. En ung soldat som er tvunget inn i hæren mot sin vilje.

– Flukt på liv og død

Det er over seks år siden Maja Lunde skrev manus til filmen, og det har tatt tid å finansiere den. Den handler om fire barn som rømmer til Sverige i 1942, to av dem er jøder. Det blir en flukt på liv og død.

"Flukten over grensen" er en barnefilm om barn på flukt under andre verdenskrig. Manusforfatter er Maja Lunde Du trenger javascript for å se video. "Flukten over grensen" er en barnefilm om barn på flukt under andre verdenskrig. Manusforfatter er Maja Lunde

– Alle spennende historier om flukt i eget land under andre verdenskrig er skrevet for ungdom og voksne. Jeg ville skrive for barn, sier Maja Lunde. I påvente av film, skrev hun barneboka «Over grensen».

Barna hviler i lyngen mellom opptakene. «Flukten over grensen» er den første norske barnefilmen om temaet. Skuespillerne er: Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten og Anna Sofie Skarholt Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Barn på flukt, rasisme og nazisme, er dessverre like aktuelt i dag, sier Lunde. Hun besøker innspillingen i en skog i Maridalen utenfor Oslo.

Fire barn, alle i klær fra krigsårene, lever seg inn i historien, som er inspirert av historiske hendelser. Anna Sofie Skarholt fra Oslo er 11 år.

– Ta godt imot dem

– Det er jo fortsatt barn som er på flukt fra andre land. Det er viktig at vi tar imot dem på samme gode måte som svenskene gjorde mot oss, sier hun.

Det blir lange dager og mye venting. Bianca Ghilardi-Hellsten, som spiller Sarah, og Anna Sofie Skarholt, som spiller Gerda, i en pause. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Det er Maipo Film som produserer, Johanne Helgeland er regissør. Da Maja Lunde og medforfatter Espen Torkildsen ba henne lese manus for flere år siden, tenkte hun:

– Oi så spennende. Dette kan jeg jo ikke si nei til!

Hun er mektig imponert over barneskuespillerne.

Regissør Johanne Helgeland i aksjon i skogen. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Historien er både fartsfylt og emosjonell.

Den er inspirert av historiske hendelser. Det handler om frykt, tillit og vennskap, og om stort mot hos små mennesker. – Barna er i handlingen hele filmen igjennom, så det er både krevende og utfordrende, sier Helgeland.

Klær anno 1942

De hopper opp og ned for å holde varmen, De skifter fra klær anno 1942 til tykke boblejakker mellom opptakene.

Samson Steine, 11 år og fra Slependen, vil gjerne fortsette som skuespiller i fremtiden. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Nøtter og varm drikke står på en stubbe, lunsj får de i et varmetelt. De unge skuespillerne er enige om at det kan være litt slitsomt, men aller mest er det spennende og morsomt.

Samson Steine, som spiller Daniel i filmen, liker å være skuespiller. – Jeg kan godt tenke meg å fortsette med det, sier han. Boka «Over grensen» har han lest, vinteren 2020 blir det premiere på filmen.