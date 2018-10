Barn vil se flere kvinnelige superhelter

Helt siden de første superheltene dukket opp i tegneseriebladene, har de stort sett vært hvite menn. Superman, Batman og Spider-Man er eksempler på helter vi alle kjenner, og som til og med har «mann» i navnet.

Men det er i ferd med å forandres.

I fjor kom både verdens første suksessfulle superheltfilm med en kvinne i hovedrollen, og den første svarte superhelten. Siden den gang har Marvel, som står bak blant annet Iron Man og Captain America, sagt at de vil ha flere kvinnelige superhelter enn mannlige.

BATMAN: Christopher Nolans Batman-filmer har blitt hyllet som noen av de beste superheltfilmene som er laget. Foto: 2002 SNOWBOUND, ALL RIGHTS RESERVED

Den ferske studien «Superpowering Girls: Female Representation in the Sci-Fi/Superhero Genre», viser at unge jenter synes det er for få sterke kvinneroller og kvinnelige rollemodeller i dagens film og tv.

Både gutter og jenter er enige om at de gjerne vil se flere kvinnelige superhelter på skjermen.

– Hvis du ikke kan se henne, kan du ikke være henne. Det er på tide å utvide det som blir sett, og vi håper denne rapporten vil bidra til å forandre historiene vi ser på skjermen, sier Sarah Barnett, leder for BBC America.

Superhelter har større påvirkning på jenter

Studien er gjort av Womens Media Center og BBC America, og er den første av flere som vil forsøke å vise hvor tett barns selvtillit og selvfølelse er knyttet opp til hvem de ser på tv-skjermen.

Den ble utført ved å spørre 2431 barn i alderen 10 til 19 år, og foreldrene til barn på fem til ni år (svarte på vegne av barna).

«Superpowering Girls» viser at kvinnelige superhelter har en større påvirkning på jenter enn det mannlige superhelter har på gutter.

Den viser også tydelig at kvinnelige hovedroller får jenter til å føle seg sterkere, modigere, mer selvsikre, inspirerte, positive og motiverte. Gjenkjennelse på skjermen får, ifølge undersøkelsen, unge jenter til å føle «at de kan gjøre hva som helst».

58 prosent av jentene sa kvinnelige superhelter fikk dem til å føle det på denne måten, mot 45 prosent for gutter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FLOPP: I 2004 forsøkte Halle Berry seg som Catwoman, men filmen var så dårlig at regissøren faktisk har gått ut i ettertid og innrømt at den var forferdelig. Foto: ROBERT GALBRAITH / REUTERS/NTB SCANPIX

«Wonder Woman» soleklart mest populær

Kvinnelige superhelter er sjeldne.

DC's «Wonder Woman» er den eneste superheltstorfilmen som faktisk er ledet av en kvinne, hvis man ser bort ifra floppfilmer som «Catwoman» og «Elektra».

Da kommer det kanskje ikke som noen stor overraskelse at undersøkelsen viser at nettopp Wonder Woman er den soleklart mest populære superhelten blant unge jenter.

En utfordrer til den tronen er kanskje den nye Dr. Who, som for første gang i år har kvinnelig hovedrolle. Wired er en av flere nettsteder som har gitt hovedrolleinnehaver Jodie Whittaker æren for å ta serien inn i en ny æra.

HYLLET: Jodie Whittaker har høstet hyllest for sin tolkning av Dr. Who. Hun er den første kvinnen som spiller rollen. Foto: Cindy Ord / AFP/NTB Scanpix

– I disse tider med store sosiale forandringer, er det viktig at tv og film tilbyr mange forskjellige roller og rollemodeller for forskjellige unge kvinner, sier Julie Burton, sjef for Womens Media Center.

Andre interessante funn fra studien: