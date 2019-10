På kafeen der Nawraj Sapkota jobber, hører både ansatte og kunder hjemme i flere kulturer. Han kom hit som student, og har vært i Norge i fem år, men språket har han ikke lært ennå.

– Jeg kan bare litt norsk, så jeg snakker engelsk med gjestene, sier han.

Samtidig viser en undersøkelse som Språkrådet har bestilt av Opinion at over 80 prosent av gjestene foretrekker at servitøren snakker norsk.

Les hele undersøkelsen her

Språkrådet bekymret

– Disse tallene er veldig tydelige og slående, og sender et klart signal til salgs- og servisebransjene om at folk flest ønsker å snakke, og bli snakket til, på norsk når de er på restaurant, i drosjen eller i butikken, sier Wetås.

Åse Wetås er direktør i Språkrådet og bekymret for det norske språket. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Hun mener også at arbeidslivet bør tilby sine ansatte språkkurs.

– Det er grunn til å uroe seg. Ikke bare for det norske språket som fellesspråk og kulturobjekt, men for mangelen på god språkopplæring i norsk arbeidsliv, sier språkdirektøren.

– Mormor synes det er slitsomt

Sapkota på kafeen vil gjerne lære mer norsk, men synes språkkurs er for dyrt. Han har ikke fått klager fra gjestene på kafeen.

– Jeg tror de fleste synes det er greit å snakke engelsk, sier Sapkota.

Ida Skoglund er kafegjest og tror at det først og fremst er et generasjonsspørsmål. Foto: Jan-Kenneth Bråten / NRK

Ida Skoglund er gjest på den samme kafeen. Hun synes ikke det spiller noen rolle om servitørene snakker norsk eller engelsk. Hun mener det kanskje er et generasjonsspørsmål.

– Når jeg er ute og spiser med mor og morfar, så synes de det er slitsomt at de ikke kan bruke språket sitt når de skal bestille mat. Men sånn er jo verden, den er blitt mer flerkulturell, sier Skoglund.

Språkdirektøren etterlyser en bevisst strategi for språkopplæring til folk som skal ha kundekontakt.

– Jeg tror de fleste av oss har høy toleranse for at norsken ikke er helt perfekt, men arbeidsplassen er en veldig god læringsarena for å lære seg godt norsk, og med språkkurs vil den læringsprosessen gå mye enklere, tror Wetås.

– Må se større på det

Helga Bull Rostrup, direktør for service og kultur i fagorganisasjonen Virke, mener Språkrådet må se større på at mange snakker engelsk i restaurantbransjen. Foto: Jan-Kenneth Bråten / NRK

Helga Bull Rostrup, direktør for service og kultur i fagorganisasjonen Virke, mener Språkrådet må se større på det.

– Dette handler om at vi vil ha så mange som mulig i jobb i Norge. Dette er nettopp en bransje som tar ansvar for å rekruttere inn personer som ikke snakker så godt norsk. Og for kunden, som skal ha en god opplevelse, er det også andre ting som teller enn språk.

Er det galt å forvente at servitører snakker norsk i Norge?

– Jeg tenker at vi kunne hatt flere som snakker norsk. Og de som jobber kan kanskje bli flinkere til å utfordre seg selv, praktisere norsk og bli bedre, sier Rostrup.