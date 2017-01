Bård Tufte Johansen: – Vi kan spøke med alt unntatt dyr

Han gleder seg til å være med å lage det han kaller «inngangen til helgen», men kjenner også på presset. Han tar sats og hopper etter Jon Almaas.

– Det er jo nærmest noe seremonielt over den halvtimen, og jeg har alle muligheter til å ødelegge det. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det fortsatt skal være et veldig bra program, sier Bård Tufte Johansen.

Gruer du deg?

– Jeg må nok være litt hardhudet, og kommer nok til å si mye rart, men det verste kan jo klippes bort da. Kritikk kommer det nok uansett.

– Et land av ekskjærester

Klimaet har skiftet l de senere årene synes han. Vi blir lett krenket, og er blitt litt for flinke til å tolke hverandre i verste mening.

– Vi er som sinte og bitre ekser som slynger anklager mot hverandre. Er du rasist? Hva mente du egentlig? Alt blir tolket i verste mening Bård Tufte Johansen

Likevel tror han vi kan spøke med det meste.

– Nytt på nytt handler jo om nyheter, og da må man ta i alt. Men folk blir veldig, veldig sinte hvis vi tuller med hunder og katter. Dyra er hjelpeløse og dyrevernerne kjemper hardt for deres sak.

– Før så folk på TV

Hans generasjon komikere dominerer i norsk fjernsyn. Bård Tufte føler likevel ikke at han står i veien for dem som kommer etter.

– Men min generasjon har vært heldige, for vi slo gjennom i en tid da alle satt og så på TV. Hvis vi lagde programmer, ble de omdiskutert. Kanskje ikke fordi alle var like bra, men fordi folk satt sammen og så på TV.

Nå er det vanskeligere å få den brede populariteten.

Latter nok til alle

Jon Almaas skal lage en direkte utfordrer til Nytt på nytt med nye Mandagsklubben på TV Norge. Bård Tufte Johansen tror ikke det blir en trussel mot NRKs flaggskip.

– Kanskje Nytt på nytt tar opp flere saker som oljeboring i Lofoten, regjeringen og Nato. Mens de andre programmene er litt mer tullete. Men det går jo ikke tomt for latter? spø han.

PERNILLE SØRENSEN får to fotballgale makkere i Bård Tufte Johansen og Johan Golden Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Han er fotballgal, det er også makkeren Johan Golden. Men det blir likevel ikke mer fotball i Nytt på nytt.

– Pernille veier opp for det. Men favorittlaget Odd kan man ikke tulle med. – Det tar seg ikke ut, sier komikeren fra Skien.

Alle kommer til å kjenne igjen Nytt på nytt, og Bård føler at han står på skuldrene til Jon. Litt kinkig synes han det er at navnet «Jon» stadig dukker opp i manus.

– Det er som å ha fått en ny kjæreste som hvisker forgjengerens navn i øret ditt, sier han.