Bård Tufte Johansen har fått korona

Klarte målet om kjønnsbalanse

Dei siste åra har Norsk filminstitutt satsa på noko dei kallar 50/50 by 2020, der målet var at halvparten av utvikling- og produksjonsstøtta til spelefilmar frå NFI skulle gå til kvinnelege regissørar innan 2020. Snittet frå 2017 til 2020, viser at NFI klarte det. Det fortel direktør i NFI, Kjersti Mo. Og med 500 000 selde kinobillettar har «Askepott», som einaste film med kvinneleg regissør, nå nådd topp 10- lista over dei mest sette norske filmane sidan år 2000. Høyr radiosaka i Nyhetsmorgen: