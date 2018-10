Banksy-bilde ødelagt under mystiske omstendigheter

De som var til stede uttrykte høylytt forundring. De snudde seg raskt mot lyden da rammen rundt bildet begynte å ødelegge det verdifulle kunstverket «Girl with a Balloon» midt i en forsamling av kunstinteresserte tilskuere.

Rammen ødela maleriet

Alarmen ulte da vaktene hos Sotheby's fortvilet forsøkte å redde maleriet fra destruksjonen, men til ingen nytte. Bildet ble dratt nedover og igjennom rammen. Underveis ble den nederste delen strimlet opp og ødelagt.

Det så ut som om rammen rundt bildet skjulte et ødeleggende verktøy ment for å ødelegge et av de mest populære maleriene til den britiske kunstneren Banksy.

Banksy-bildet «Girl with a Balloon» ble solgt for mer enn 10 millioner kroner før det ble strimlet opp og ødelagt mot slutten av auksjonen i London. Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS

«Girl with a Balloon» er malt i mange forskjellige varianter. Maleriet som var på auksjonen, er fra 2006.

Sjokkerte Londons kunstmiljø

De som var til stede lurte selvsagt på hva som skjedde. Var Storbritannias mest berømte gateartist selv til stede da makuleringen skjedde? Spekulasjonene var mange i går kveld. Var dette et stunt for å øke prisen på Banksys malerier ytterligere?

En svartkledd mann med hatt og solbriller skal ha blitt sett ved inngangen til auksjonshuset kort tid etter hendelsen, noe som har ført til slike rykter om at kunstneren selv trykket på knappen som ødela kunstverket.

Det sjokkerte kunstmiljøet i London lurer på om denne «gerilja-taktikken» var en del av opplegget rundt auksjonen. Mange mener i ettertid at bildet nå må stilles ut som det nå er. Prisen på kunstverket kommer trolig til å øke, mener nå flere i Londons kunstmiljø.

– Flik av genialitet

Sjefen for europeisk kunst hos Sotheby's Alex Branczik, sier Banksy utvilsomt er den største britiske gatekunstneren for tiden.

– Her så vi en liten flik av hans genialitet. Makuleringen er nå en del av kunstverket. Dette har vi aldri opplevd maken til, sier Branczik.