Søndag var tiden kommet til TV-delen av British Academy of Film and Television Arts-prisutdelingen, bedre kjent som BAFTA.

Filmprisene ble delt ut i februar, der «Oppenheimer» ble den store vinneren med syv priser.

Da de beste britiske TV-seriene skulle hylles, var det Netflix' «Top Boy» som vant beste dramaserie, foran blant annet «Happy Valley» og «Slow Horses».

Sarah Lancashire i «Happy Valley» S3. Foto: Matt Squire / Lookout Point/BBC. Photographer: Matt Squire

Sarah Lancashire, som spiller politibetjent Catherine Cawood i «Happy Valley», en av seriene NRKs Filmpolitiet kåret til årets beste i fjor, fikk BAFTA-pris for beste kvinnelige hovedrolle.

Hennes siste scene med seriens antagonist Lee Royce (spilt av James Norton), ble også kåret til det mest minneverdige øyeblikket.

Timothy Spall vant pris for beste mannlige hovedrolle, for miniserien «The Sixth Commandment» på BBC, mens «Top Boys» Jasmine Jobson vant for beste kvinnelige birolle.

Skuespiller Matthew MacFadyen, som gjennom fire sesonger spilte Roy-familiens vedheng Tom i «Succession», vant prisen for beste mannlige birolle.

En scene fra realityserien «Squid Game: The Challenge» på Netflix. Det viser deltakere i rosa heldresser og sorte masker med geometriske tegn på. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Fjorårets Eurovision på BBC rasket med seg pris for beste live-hendelse, og «Squid Game»-avleggerserien «Squid Game: The Challenge» på Netflix vant for beste reality.

Prisen for beste internasjonale serie gikk til «Class Act» på Netflix, i konkurranse med blant andre «The Bear», «Succession» og «The Last of Us».

Du kan lese om alle TV-vinnerne på BAFTAS hjemmeside.