Ba Munchmuseet trekke seg fra Dagsnytt 18-debatt

Onsdag denne uka tok Dagsnytt 18 opp kritikken som har haglet mot Nasjonalmuseet den siste tiden.

Museet får kritikk for at de holder stengt for publikum i tre år på grunn av flytting, samtidig som de får over 2 milliarder kroner i offentlig tilskudd. Nasjonalmuseet og Munchmuseet var blant dem som stilte i debatten.

Men bare halvannen time før sendingen fikk Munchmuseet en forespørsel som vakte oppstyr i ledelsen. Nasjonalmuseet spurte dem om de kunne trekke seg fra debatten.

Begrunnelsen var at Nasjonalmuseet sto i et pressekjør uten like, og de ønsket god tid i studio til å svare på kritikken. Munchmuseets direktør reagerer kraftig på dette.

– En av mine kolleger skulle stille opp i Dagsnytt 18 men ble anmodet av Nasjonalmuseet om å trekke seg. Det var helt uaktuelt, helt uhørt. Det er viktig å si fra tydelig om at sånn vil man ikke ha det.

Henrichsen mener at dette er et forsøk på å begrense offentlig debatt.

– Alle forsøk på å begrense en offentlig debatt om kulturspørsmål er det nødvendig å reagere ganske tydelig på, sier han.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio. Du trenger javascript for å se video. Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

Føler seg misforstått

Senior kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalmuseet, Ole Morten Fadnes, sier til NRK at han innser at dette var en henvendelse han ikke skulle ha tatt.

– Jeg beklager at jeg tok denne telefonen, spesielt fordi den er blitt oppfattet som et forsøk på sensur av Munchmuseet. Slik var det ikke ment, virkelig ikke.



Fadnes sier at han i ettertid skjønner at dette er blitt oppfattet som noe annet enn hva det var ment som, nemlig en kollegial henvendelse uten noen form for press.



Men Munchmuseets informasjonssjef opplever at samtalen var annerledes.

– De ønsket ikke at vi skulle komme frem med det vi har gjort, sier Gitte Skilbred.

Munchmuseet har lagt mye arbeid i å holde museet åpent under flytteperioden.

Og i debatten i Dagsnytt 18 var museet opptatt av å få frem at det finnes andre måter å løse flytting på enn å stenge i flere år, slik Nasjonalmuseet har gjort og får kritikk for.



– For oss virket det som om de trodde de ville fremstå i et bedre lys hvis vi ikke var der, sier hun.