Aylar tapte sak mot forlag

Boka «Min historie» er en biografi om Petter Northug. I den står det et avsnitt om det som skal ha vært et forhold mellom henne og skistjerna.

Hun krevde i et søksmål at avsnittet om henne ble fjernet fra boka.

– Aylar har reagert på privat og uriktig omtale i boka, og bedt dette rettet opp før boken selges, skrev advokaten hennes John Christian Elden i en sms til NRK da det ble kjent at hun gikk til sak.

I dag falt dommen i forliksrådet, og retten har frifunnet forlaget. Lie må betale 4600 kroner i saksomkostninger.

Elden opplyser til NRK at dommen kommer til å ankes inn for tingretten.

– Skulle gjerne vært saken foruten

I en pressemelding fra forlaget skriver forfatter Jonas Forsberg at han er glad for at saken er avsluttet.

– Jeg er glad for dommen, men skulle selvfølgelig helst vært denne saken foruten, skriver han.

Også forlegger Magnus Rønningen er fornøyd med at de vant.

– Det var aldri vårt ønske at denne boken skulle være ubehagelig for noen som blir omtalt, det var derfor Aylar fikk godkjenne avsnittet om henne på forhånd. Som retten påpeker var det Aylar som brakte denne personlige historien til offentligheten og inkluderte andre mennesker i den, og da er det viktig at man i en biografi kan komme med sin versjon, skriver han i pressemeldinga.

Anker den inn for tingretten

Lies advokat John Christian Elden opplyser at de kommer til å anke saken inn for tingretten.

– En godt skrevet dom fra et forliksråd, så vi supplerer den med litt juss og anker den nok inn for tingretten, skriver han i en SMS til NRK.

– Hva er grunnen til det?

– For å få et riktig resultat også, skriver Elden.

Rønningen i Strawberry sier at de møtes i tingretten.

– Det er ingenting som tilsier at tingretten kommer til å komme til noe annet resultat enn forliksrådet, så da sees vi i retten, sier Rønningen til NRK.

(For ordens skyld presiserer NRK at journalisten og Lie ikke er i familie, selv om de heter det samme til etternavn.)