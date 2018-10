Aylar Lie krever at Northug-bok stoppes

«Guds barn» får ris og ros i NYT

Den engelske omsetjinga av Lars Petter Sveens bok «Guds barn» er meldt av den amerikanske poeten Christian Wiman i New York Times. I meldinga samanliknar Wiman boka med andre romanar om Det nye testamentet. Sveen får skryt for å framstå som nøytral og for å fokusere på mindre rollefigurar, men får også kritikk for at boka er for stilleståande og stemmene i romanen for like.