Det er to år siden biografien «Min historie – Northug» kom ut med noen få, men sensitive opplysninger fra Aylar Lies private sfære.

Nå kommer den langvarige striden mellom den tidligere glamourmodellen og en av Norges mest meritterte langrennsløpere opp i Oslo tingrett.

Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug.

Krevde utgivelsen stanset

I 2012 gir Aylar Lie et intervju til bladet Det Nye. Her snakker hun om forholdet til Petter Northug, men også om en tematikk av privat karakter. Intervjuet blir sitert i flere medier.

Seks år senere, i 2018, kommer Petter Northug med sin selvbiografi, ført i pennen av Jonas Forsang.

Petter Northug har i samarbeid med forfatter Jonas Forsang gitt ut boka «Min historie – Northug». Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Her kommenterer Northug for første gang forholdet til Lie. I tillegg kommenterer Northug den private tematikken Lie hadde snakket om i bladet Det Nye.

Lies nåværende advokat, John Christian Elden, beskriver opplysningene Northug formidlet i boken som «en svært personlig og sensitiv opplysning om Lie».

Lie krevde å få utgivelsen stanset da hun ble gjort kjent med omtalen av seg, selv om hun ifølge forlaget skal ha blitt kjent med innholdet i omtalen før utgivelse.

Lie fikk senere, etter boken hadde blitt gitt ut, fjernet avsnittene om seg selv.

Hun tapte likevel erstatningssaken i Forliksrådet i Oslo i fjor vår. Nå skal saken opp i tingretten.

Ytringsfriheten vs. retten til privatliv

Anine Kierulf, spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter, er tydelig på hva denne saken egentlig handler om:

– Dette handler om avveiningen mellom ytringsfriheten og retten til privatliv, sier hun til NRK.

Anine Kierulf er spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Slik argumenter også advokatene til de to partene.

Petter Northugs advokat Halvard Helle skriver dette i sluttinnlegget i saken:

– (...) Petter Northug, alene eller ved hjelp fra andre, har rett til å «skrive sitt liv» i medhold av sin ytringsfrihet.

Mens Aylar Lies advokat skriver følgende i sluttinnlegget:

– Opplysningen er vernet av privatlivets fred, og er en erstatningsbetingende krenkelse.

Ingen av partene ønsker å kommentere saken ytterligere overfor NRK.

Flere saker som denne

Det har vært flere omtalte saker de siste årene der privatpersoner har reagert på hvordan de er omtalt i bøker. I noen av tilfellene har dette også ført til rettslige skritt.

En av de mest omtalte sakene var da blogger Anniken Englund Jørgensen utleverte mange av sine nærmeste i bokdebuten «Bare en natt til».

Anine Kierulf mener flere slike konflikter kan oppstå nå fordi det er flere som ytrer seg.

– Sosiale medier gjør at antallet ytringer øker og derfor også antallet ytringer folk reagerer på, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere saken mellom Northug og Lie, men viser til tidligere saker med lignende utgangspunkt.

– Utgangspunktet er at alle har et krav om vern om sitt privatliv. Av og til er det likevel slik at visse private dilemmaer kan omtales hvis det har en allmenn interesse eller hvis det er viktig for en person å gi uttrykk for opplysningene. Det vil også være relevant om man har samtykket at opplysningene spres, hvor belastende og sensitive opplysningene er – og i hvilken grad man selv har søkt offentligheten, sier den erfarne juristen.

Det er satt av en dag til det sivile søksmålet i Oslo tingrett. Aylar Lie skal selv avgi partsforklaring.