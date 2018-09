Avlyser teaterforestillinger etter Ida Eides bortgang

Avlyser teaterforestillinger

To forestillinger av «Den spanske flue» på teateret Oslo Nye er avlyst, skriver VG. Grunnen er at skuespiller Nils-Ingar Aadne mistet kjæresten, langrennsløperen Ida Eide, under et løp på Jessheim lørdag – kun to dager etter teaterpremieren. Ida Eide døde av hjertestans. I dag ble billettsalget stoppet, bekrefter informasjonssjef ved Oslo Nye, Margareta Magnus Myhre overfor Dagbladet. Aadne spiller rollen som Henrik Meisel i stykket.