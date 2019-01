Avlyser Oslo Runway

Rask vekst gjør at den norske moteuken, Oslo Runway, velger å ikke gjennomføre visningene som planlagt i februar, står det i en pressemelding. Moteuken ble etablert i 2015.

Oslo Runway sier at de gjennom syv sesonger har opplevd en enorm vekst og økende interesse fra norsk og internasjonal presse, innkjøpere og influensere.

Arenaen er i dag det største stedet å vise frem norsk design og mote. Nå ønsker eierne å ta en pause og bruke tiden fremover mot august til å finne ut hvordan de kan bli mer fremtidsrettet og verdiskapende for den norske motenæringen.

Har økonomisk støtte

– Det er en mulighet for å tilegne oss enda mer kunnskap for å kunne skape en moteuke for fremtiden, skriver Ditte Kristensen, prosjektleder for Oslo Runway.

Hun har tidligere etterlyst økonomisk støtte for drifte prosjektet videre sammen med Ida Jordet Lamond, Katrine Kvalsund, Kristina Nordbæk og Active Brands, Norwegian Fashion Hub og Varner på eiersiden.

700.000 i underskudd

Oslo Runway gikk ifølge MinMote med 700.000 kroner i underskudd i forrige sesong. Kristensen sier de vil bruke tiden godt mot neste Oslo Runway, som etter planen arrangeres i august 2019.

– Det er viktig at vi fortsetter å være en aktuell plattform som bidrar med vekst og oppmerksomhet for den norske motebransjen. Derfor tar vi en pause, og gleder oss til å fortelle om planene videre og presentere innholdet for august.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er den riktige avgjørelsen, og gleder meg til veien fremover, avslutter Kristensen.