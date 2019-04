Aviciis siste låter slippes i sommer

Aurora med nytt album

Aurora har lagt ut en ny musikkvideo, «The Seed», og melder på sine nettsider at hennes tredje album, «A Different Kind Of Human - Step Two», slippes 7.juni. Musikkmagasinet NME har et stort portrettintervju med den norske artisten i helgen, der hun blant annet forteller om samarbeidet med elektronikalegendene i The Chemical Brothers.