Det kom som et sjokk på alle som kjente til artisten da nyheten om Tim «Avicii» Berglings selvmord ble kjent i slutten av april. Den 28 år gamle artisten slet psykisk, og i følge familien hans orket han rett og slett ikke mer.

Samler hederen

I følge den svenske avisen Aftonbladet har familien valgt å samle de enorme mengdene med kondolanser og hilsener på et eget nettsted. Her kan også fans laste opp nye hyllester til Avicii, i tillegg til å lese andres. Nettstedet ble gjort offentlig sist fredag.

Hyllester og kondolanser fra hele verden samles på dette nettstedet som familien valgte å opprette. Foto: skjermdump / NRK

– Minnesiden er laget etter ønske fra Tims familie. Millioner av fans verden over har sendt inn minner, brev, bilder og kondolanser, og familien er utrolig takknemlig for all denne kjærligheten som har betydd så mye i den tunge tiden. Nå vil de lage et digitalt sted hvor fans og venner kan møtes og minne Tim sammen, uansett hvor i verden de befinner seg, forteller artistens pressekontakt Ebba Lindqvist til Aftonbladet.

– Brakte folk sammen

På minnenettstedet som bærer et stort bilde av den avdøde artisten, har familien skrevet følgende:

«Tim skapte musikk som brakte folk sammen med tidløse minner fra hele verden. Vi har laget dette stedet slik at dere kan dele deres minner med oss alle, og la verden få vite hva Avicii betød for deg. Musikken hans og minnene deres er for alltid.»

Et av de siste bildene som ble tatt av Avicii før selvmordet. Her er han avbildet sammen med DJ-en Maitrai Joshi og Christina Hlosek. Foto: Muscatt Hills Resort

Allerede er siden stappfull av hilsener fra folk som forteller om hvor de var da de hørte musikken hans for første gang, eller hva de følte da de fikk høre nyheten om hans død. En norsk fan skriver blant annet at Aviciis musikk forandret livet hans, og hjalp ham gjennom en vanskelig periode. Brasilianske fans forteller at de har tusener av minner om ham, men ingen av dem kan erstatte hans tilstedeværelse.

Fikk musikkpriser etter sin død

Avicii fikk for under to uker siden den svenske musikkprisen «Rockbjörnen 2018», i kategorien «Årets svenske låt», for «Without you». Da viste faren Klas Bergling seg offentlig for første gang siden dødsfallet ble kjent. Han takket da for alle hilsenene fra fansen:

– Fra fans og andre, det har kommet fra kirker, skoleklasser, festivaler og mange andre. Det har vært nærmest ubegripelig, og det har varmet familiens hjerter i denne tunge tiden, fortalte Bergling fra scenen.

Selv om Avicii er borte, lever minnene videre. Masser av fans har skrevet sine siste hilsener til artisten på nettstedet som familien har opprettet. Foto: Pressefoto

For under en uke siden fikk Avicii pris for «beste dansevideo», med videoen til låta«Lonely Together», under MTV Video Music Awards i New York.

Tim «Avicii» Bergling ble funnet død i Omans hovedstad Muskat, 20. april, 28 år gammel.