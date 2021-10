Aurora: – For meg er miljøengasjement som en religion

– Jeg er ekstremt engasjert i miljøet. For meg er det nesten som en slags religion. Mitt forhold til naturen er så dypt og spirituelt, sier Aurora Aksnes (25).

Popstjernen fra Os skal spille på FNs klimatoppmøte i Glasgow neste måned, og sier til NRK at klimakampen er en av hennes største hjertesaker.

– Vi gjør så masse som er med på å drepe jorden. Det er hjerteknusende at det har gått så langt på grunn av grådighet. Men så er det veldig inspirerende å se at det finnes så mange mennesker som vil gjøre noe godt for verden også.

Osingen synes det er stas å skulle spille for klimamøtet, men er ikke helt sikker på hva hun skal si fra scenen. Foto: Isak Okkenhaug

Aksnes har en stor fanbase og med 2,1 millioner følgere på Instagram og 3,5 millioner abonnenter på YouTube treffer sangeren bredt. Likevel synes hun det er ekstra stas å skulle opptre for verdens klimatopper.

– Jeg ble veldig glad da de ringte, det er jo en ære å bli spurt. Jeg elsker å kombinere musikken sammen med disse viktige emosjonelle sakene, som miljøet eller menneskerettigheter. Alt blir veldig mektig, og musikken får en mening.

Aurora har tidligere fortalt i Klassekampen om sitt forhold til det å være miljøbevisst og samtidig være en turnerende artist.

– Kampene man må ta, er de man kan ta, når man kan ta dem. Jeg er ekstremt opptatt av miljøet, uten å skylde på folk som ikke gjør alt rett. Ingen gjør jo det. Nå ser jeg mer verdi i å reise rundt og synge og snakke om dette og inspirere folk, har hun sagt til avisen.

– Er det noe du ønsker å si under klimatoppmøtet?

– Hva jeg skal si vet jeg ikke, men jeg sier jo alltid hva jeg mener. Jeg kommer nok til å si det jeg har på hjertet. Jeg føler mye blir sagt av seg selv gjennom musikken fordi det er der min stemme er sterkest og tryggest.

– Det er deilig når musikken kan få ta en plass i denne verden. Det er mye håp for denne jorden og menneskeheten, sier hun.

I HAIK skal Norges største popstjerner ut på tur. I dette underholdningsprogrammet har Aurora lagt livet sitt i programleder Christine Dancke sine hender for en dag. De drar på en biltur fylt av overraskelse og deilig musikk. Målet for reisen er en hemmelig konsert. Du trenger javascript for å se video. I HAIK skal Norges største popstjerner ut på tur. I dette underholdningsprogrammet har Aurora lagt livet sitt i programleder Christine Dancke sine hender for en dag. De drar på en biltur fylt av overraskelse og deilig musikk. Målet for reisen er en hemmelig konsert.

Et annerledes album

Forrige uke annonserte Aurora at hennes fjerde studioalbum «The Gods We Can Touch» kommer 21. januar 2022. Samtidig slapp hun låten «Giving In To The Love».

– Dette er et veldig annerledes album enn jeg tidligere har gjort. Jeg tror det er fordi jeg har fått mulighet til å lage det stille og rolig, sier Aurora, som forteller at albumet er et resultat av en oppdagelse hun har hatt om seg selv.

– Jeg har fått tid til å være hjemme og leve. Jeg er vant til å jobbe ekstremt mye, så det å være i ro har gitt livet et spillerom og en lekenhet. Man hører at jeg er veldig leken og fri for tiden, og det er et veldig lekent og fritt album, sier hun.

25-åringen får nyte roen mens hun kan. Neste år legger sangeren ut på en omfattende Europa-turné som starter i Milano og stopper innom byer som Paris, Berlin og London. Aurora forteller videre at det ikke bare er ro og lekenhet som har preget den kreative prosessen, hun også har latt seg inspirere av historie – spesielt den greske antikken.

– Jeg har blitt veldig fascinert gresk mytologi og filosofene. Jeg er veldig interessert i alle disse gudene og gudinnene som er både så hellige og så menneskelige. Vi kjenner oss igjen i disse greske gudene og jeg synes det er en fin tanke å tenke at menneskene kan tilbe og elske noe som vi kan se oss selv i, sier artisten som har fått æren av å spille avslutningskonserten på Øyafestivalen neste sommer.

Les også: Aurora om «Cure For Me»: – Det finnes ingen kur for den du er

Det kommende albumet «The Gods We Can Touch» er inspirert av greske guder, men handler om menneskets følelser. Foto: Isak Okkenhaug

Gjennom 15 guder som ha inspirert 15 låter har Aurora gått inn i de menneskelige følelsene.

– Det er så stort å være menneske. Vi har så mange rare forventninger, hindringer og regler rundt oss som vi må forholde oss til.

Og er det noe Aurora virkelig vil til livs med musikken sin, så er det skam.

– Det er veldig mye skam i vårt samfunn. Om den vi er, om at vi føler oss annerledes eller ikke føler oss gode nok eller flinke nok. Det er mye skam rundt det å være menneskelig og ha lyster og behov. Man kunne hatt en finere opplevelse i livet om man nøt det som er vakkert og godt uten å skamme seg. Det har jeg tenkt mye på og det handler albumet om, forteller Aksnes.

Videre lesing: