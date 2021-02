Serien Atlantic Crossing, som handler om kongefamilien under krigen og med Kronprinsesse Märtha som hovedperson, har fått mange seere og skapt stor debatt her til lands.

Mandag kommer serien til søta bror. Kongebiograf Tore Rem mener svenskene vil kunne tolke den norske serien som vel sjåvinistisk, og at serien skaper en skurk av datidens svenske konge, Gustav 5.

– Jeg tror de vil reagere på at det her er veldig kloke norske kongelige som alltid handler smartere og tenker klarere enn politikerne. Men det er et unntak når det gjelder fremstillingen av de kongelige i serien, og det er Kong Gustav 5. av Sverige.

– Han får en type skurkerolle her som ikke samsvarer veldig godt med de historiske kildene, sier Rem.

KONGEBIOGRAF: Tore Rem syns Atlantic Crossing tar for store kunstneriske friheter. Han mener også serien portretterer Gustav V. som en skurk. Foto: Oddvin Aune / NRK

– Smørbrødliste som ikke stemmer

Han gir som eksempler:

– Kongen kritiserer Kong Haakon åpenlyst, han legger press på Märtha for at hun skal reise tilbake til Norge. Han lanserer ideen om at tre år gamle Harald skal bli barnekonge. Og han gjemmer avisene for Märtha og sørger for at Olav ikke når igjennom på telefonen.

– I tillegg skriver han til Hitler og ber om at Haakon skal avsettes.

Serieskaper Alexander er helt uenig med Rem:

– Det er flere ting ved Tore Rems smørbrødliste som ikke stemmer, Gustav V. kritiserer for eksempel aldri Kong Haakon åpenlyst i serien.

– Var ingen skurk

Den svenske hoffeksperten og historikeren Herman Lindqvist, som dessuten har vært lærer for kronprinsesse Victoria, sier at det blir feil å tegne et skurkebilde av kongen.

– Gustav V var ingen skurk, det var den svenske regjeringen som var iskald mot det norske kongehuset. Det svenske kongehuset gjorde hva de kunne for å hjelpe til.

Han mener de norske manusforfatterne spiller på de antisvenske holdningene knyttet til krigen.

– Nordmenn vil framstille sine egne som krigshelter og svenskene som feiginger. Gustav V. blir da et fint symbol for det feige Sverige. Jag vil se bevis for alt det som kongen beskyldes for.

Serieskaper Alexander Eik er uenig i at svenskekongen fremstilles som skurk.

– Ordet skurk syns jeg blir litt urimelig hardt, så det er jeg ikke enig i. Vi fremstiller Gustav V. sånn som han fremstilles i de fleste historiske verk.

REGISSØR: Alexander Eik tar til motmæle når kritikere beskylder serien for å drive med historieforfalskning. Her er han under innspilling av Atlantic Crossing.

Slaktes av Aftonbladet

Den svenske avisen Aftonbladet totalslakter den norske serien og gir den laveste score, kun én stjerne (skalaen går fra 1-5). De kaller den stiv, oppblåst og uutholdelig.

Avisen er også kritisk til skuespillerprestasjonen til hovedrolleinnehaver Sofia Helin. SVT skriver også om at serien har blitt beskyldt for historieforfalskning.

HOFFREPORTER: Roger Lundgren er kritisk til historiefortellingen i Atlantic Crossing. Men han tror mange svensker vil se den. Foto: Privat

Roger Lundgren, hoffreporter og forfatter, er enig med flere norske kritikere om at serien tar for store kunstneriske friheter. Dette gjelder særlig kronprinsesse Märthas politiske rolle i krigen.

– Vi vet jo at kronprinsesse Märtha og president Roosevelt hadde et nært og fint vennskap. Det er heller ikke tvil om at hun betydde veldig mye for Norge under andre verdenskrig. Men derimot hadde hun jo ikke noen større politisk makt.

Han utdyper:

– Det er jo ikke sånn at hun sprang inn i det ovale rommet i Det hvite hus, der presidenten hadde sine møter, og avbrøt dem og stilte ulike krav. Kronprinsesse Märtha levde et så spennende liv at man trenger ikke disse oppdiktede historiene.

KRITIKK: Sofia Helin spiller Kronprinsesse Märtha i Atlantic Crossing. Hun har selv gått hardt ut mot historikerne som kritiserer serien. Foto: Cinenord/NRK

Tror mange vil se serien tross kritikk

Også her tar serieskaper Eik til motmæle:

– Faktisk arbeidet kronprinsesse Märtha for den norske regjering for å fremme Norges sak ovenfor den amerikanske presidenten, og dette er noe som har blitt beskrevet av flere.

Men til tross for dårlig anmeldelse i Aftonbladet, og kritikk knyttet til historien som fortelles, tror hoffreporter Lundgren at Atlantic Crossing vil oppnå gode seertall.

– Det er en kjent svensk skuespiller i hovedrollen, mange vil nok synes det er et spennende drama. Svenskene vil også lære at Kong Haralds mamma var en svensk prinsesse, noe de færreste svensker i dag ikke kjenner til.

Det samme tror også historiker Lindqvist:

– Jeg tror at serien, tross brister og feilaktigheter, sprer kunnskap om det norske kongehuset og allment om disse krigsårene.

