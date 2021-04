Astrup Fearnley-samlingens eier er død

Astrup sovnet stille inn natt til fredag, opplyser Astrup Fearnley Museet.

– Det er med stor sorg vi har mottatt meddelelsen om Hans Rasmus Astrups bortgang, sier museumsdirektør Solveig Øvstebø.

Hans Rasmus Astrup var utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. I 1972 tok han, som fjerde generasjon, over ledelsen av familiens skipsmeglerfirma Fearnley & Egers Befragtningsforretning (senere Fearnleys A/S) som ble etablert i 1896.

Opprettet Astrup Fearnley Museet

Astrup er kjent for å ha opprettet Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo, grunnlagt i 1989 og åpnet i 1993.

På 1960-tallet bodde han i New York og jobbet i ulike shippingfirma over en periode for å kunne gå inn i familiefirmaet en dag. Det var her han for alvor begynte å samle på kunst. Interessen hadde rot i familiearven.

Han rettet tidlig sin interesse mot den internasjonale samtidskunstens mest innovative kunstneriske stemmer og bygget etter hvert opp en betydelig samling.

Under portrettintervjuet med NRK i 2018 forklarte Astrup hvorfor samtidskunst fanget hans interesse.

– Hvis vi bare gikk og så på ting som ble lavet for 150 år siden …. Jeg tror ikke det ville være like nyttig. Det er en av grunnene til at jeg gikk inn for samtidskunst. Og det gjorde det også litt mere mulig å gå for samtidskunst, lettere å få tak i, enn de gamle mesterne, sa han. ​​​

Milliardær Hans Rasmus Astrup har ingen direkte arvinger, men han vil etterlate seg en kunstsamling han har reist verden rundt for å bygge opp.

NRKs Kulturkommentator Agnes Moxnes sier Astrup var en usedvanlig viktig person for kunstens posisjon og tilgjengelighet i Norge.

– Han var original, uredd, kunnskapsrik og med økonomiske muskler som gjorde ham i stand til å kjøpe kunst i verdensklasse. Han har definitivt gjort Norge til et rikere land. Det kommer generasjoner fremover til å takke ham for, sier hun.

– Kunsten blir der for alltid

På slutten av 1980-tallet startet han planene med å opprette et museum med utgangspunkt i samlingen.

– Jeg har sett så mange eksempler på at hvis du ikke legger det i et museum, så ender du opp med å selge det. Det har skjedd med veldig mange gode samlinger i Norge, og sikkert alle andre steder i verden. Men hvis du først har lagt det inn i et museum, og inn i en stiftelse, som jo da gjerne er måten å gjøre det på, da blir det liggende der for alltid, sa Hans Rasmus Astrup under intervjuet med NRK.

Den 9. oktober 1993 åpnet Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst dørene i Dronningens gate 4 i Kvadraturen. Museet flyttet til Tjuvholmen i 2012. Det har siden åpningen blitt et av Nordens fremste museer for samtidskunst.

For Hans Rasmus Astrup ble kunstsamlingen selve livsverket som skulle sikre han billett inn i evigheten.

Sikret fremtidig drift av museet

I 2013 opprettet Astrup den ideelle Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, hvis eneste formål er å sørge for fremtidig drift av museet og utvikling av samlingen. Han donerte all sin kapital og sine eiendeler til denne stiftelsen.

Da NRK snakket med Hans Rasmus Astrup på familiegården i Fet kommune for to og et halvt år siden, ga hadde han stor tro på at Astrup Fearnley Museet ville eksistere i lang tid fremover.

– Vi legger opp til at det skal eksistere til evig tid. Det kan man jo aldri være 100 prosent sikker på, men vi prøver å legge opp både kvaliteten og ikke minst, utgiftene, til at vi kan eksistere om 100 år. Det er sånne mål du må sette deg. Og det er ett av de målene vi har satt oss, sa han bestemt.

Der fortalte Astrup også at han syntes han hadde hatt et spennende liv og at han har vært heldig.

– Gjennom kunsten, gjennom kontoret, gjennom dette livet ute på gården her og i skogen. Og denne interessen for den type ting, det har vært veldig viktig. Jeg syns jeg har vært veldig heldig.