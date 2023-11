TV 2-ledelsen om kutt: 45-50 ansatte må slutte

TV 2 varsler at mellom 45 og 50 ansatte må slutte som følge av kuttene i kanalen.

Det varsler ledelsen i en pressemelding.

Samlet sett må TV 2 klare seg med 120 færre årsverk, ifølge kanalen.

Dette inkluderer fast ansatte, midlertidige, frilansere og konsulenter.

– Vi må klare oss med færre journalister i Nyhetene, og må derfor blant annet ta ned ressursbruken på TV 2 Nyheter på dagtid. Det er selvsagt vanskelig for oss, men vi vil gjøre alt vi kan for at vi fortsatt skal levere på det viktige nyhetsoppdraget vårt, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i pressemeldingen.

I dag la også TV 2 frem tilbud om sluttpakker.

– Vi blir færre ansatte og mister gode kolleger. Dette er selvsagt vanskelig for alle i TV 2. Gjennom hele høsten har vi hatt god dialog med de tillitsvalgte. Nå håper vi tilbud om gode sluttavtaler vil gjøre overgangen så skånsom som mulig for de som ikke lenger skal være med videre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld.