Astrid Smeplass med på Katy Perry sitt nye album

Det er store forventninger til Katy Perry sitt fjerde studioalbum som slippes over hele verden natt til fredag 9. juni.

Plata heter «Witness». I et eksklusivt intervju med NRK tidligere i år forklarte Perry hvorfor den heter nettopp det.

SE OG LES: NRKs intervju med Katy Perry

– Jeg vil at platene mine skal være som kapitler i en bok som fortsatt skrives. Boken, eller plata, handler om det jeg opplever, det jeg overværer som et vitne, sier Perry.

NYTT ALBUM: Katy Perry har fått med Astrid S på den nye plata hennes. Her fra da NRK møtte henne i Stockholm i mai. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Hun mener låtene på albumet har et fellestrekk.

– De handler i stor grad om frigjøring. Politisk, seksuell og mental frigjøring, forteller hun.

Norsk bidrag

Superstjernen sin konto på låtskrivernettstedet Genius avslører en liten «hemmelighet».

Det skriver VG.

På låta «Hey, hey, hey» står norske Astrid Smeplass, eller Astrid S, oppført som en av dem som har bakgrunnsvokalen.

Låta er blant annet produsert av den verdenskjente Max Martin.

I en SMS til NRK skriver plateselskapet til Astrid S at de ikke vil kommentere hennes deltagelse på albumet.

Perry har foreløpig ikke kommentert noe om hennes norske bidragsyter.

Til NRK forteller hun heller hvor viktig det er at hun bruker stemmen sin som en offentlig og kjent person. Gjennom tekstene på albumet.

– Dette er ikke et veldig politisk album. Men jeg har noen tydelige meninger om forskjellige temaer. Det er vanskelig, men veldig viktig å ha en tydelig stemme i disse dager. Jeg er her for folket og vil snakke deres sak, sier Perry.

Se NRK-intervjuet med Katy Perry: