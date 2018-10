Astrid S slipper ny låt for første gang på ett år

– «Emotion» handler om det punktet hvor man står opp for seg selv, etter at man ikke føler man har blitt behandlet riktig, sier Astrid Smeplass. «»

På tross av navnet på den nye låten, og at de fleste låtene til Astrid Smeplass handler om nettopp kjærlighet og følelser, er hun ifølge seg selv ganske dårlig på å snakke om de vanskelige tingene.

– Jeg fant et utløp for det gjennom musikk, og det å bruke tid på å finne de rette ordene for det jeg synes er vanskelig.

Astrid S synger låten «2AM» i sommeråpent fra Hitrra. Du trenger javascript for å se video. Astrid S synger låten «2AM» i sommeråpent fra Hitrra.

Må leve for å skrive

Det er viktig å oppleve ting og å kjenne på følelser for å skrive om dem, mener Smeplass. Det er dette hun har brukt det siste året ute av rampelyset på.

– Jeg har rett og slett skiftet litt fokus. Fra å gjøre alt rundt musikken, til faktisk å skrive. For meg så føltes det riktig. Gå tilbake til hvorfor jeg gjør det her, ha tid til å finne ut hva jeg har lyst til å skrive om, hvem jeg er, og litt de her store spørsmålene.

Vil sette ord på det vi alle føler på

Fremover håper Smeplass at lytterne kan sette på en av hennes låter, og føle at hun klarer å sette ord på følelsene vi alle kan synes det er vanskelig å snakke om.

– Jeg tror at veldig mange mennesker føler på de samme tingene, samtidig som de føler de er alene om å føle på de tingene.

– Det viktigste er at du selv er fornøyd

Bare 16 år gammel slo Astrid S gjennom i Idol. Etter dette har oppturene stått i kø; Årets Spellemann, flere låter som har toppet VG-lista og sanger som streames av millioner av fans verden over.

FØLER ALDRI PÅ RAMPELYSET: for Astrid S har perioden borte fra rampelyset handlet om å ta seg tid til å skifte fokus. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Når hun ser tilbake på karrieren hittil, ville hun gitt følgende råd til ungjenta med kassegitaren for fem-seks år siden:

– Man kan ikke gjøre alle til lags. Det viktigste er at man selv er fornøyd, står for sine verdier og ikke går på kompromiss med dem.

Nå er i hvert fall Astrid Smeplass på full fart inn i rampelyset igjen. Og artisten gleder seg til tiden fremover, med låtslipp fredag og forhåpentligvis et debutalbum på nyåret.

– Det blir veldig spennende. Jeg har skikkelig sommerfugler i magen.