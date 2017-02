Åsleik Engmark bisatt i Oslo

UVIRKELIG: Åsleik Engmark etterlater seg et stort tomrom, sier komiker og skribent Shabana Rehman. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det var latter og tårer om hverandre, akkurat som han ville ha likt det. Hvis han selv kunne ha hatt regi, tror jeg han ville vært fornøyd, sier komiker Lisa Tønne til NRK etter gravferdsseremonien torsdag.

En rekke komikere, skuespillere og kulturpersonligheter hadde torsdag funnet veien til Grefsen kirke for å ta farvel med Åsleik Engmark, som døde brått 12. februar.

– Han etterlater seg et utrolig stort tomrom. Han har vært en stor inspirasjon og har betydd mye for kunstnere på forskjellige felt. Det er bare uvirkelig at han er borte, og det tror jeg mange her føler også. Han er dypt savnet, sier komiker og skribent Shabana Rehman.

Privat avskjed

Engmark ble bisatt i nabolaget der han vokste opp og begynte sin karriere; som komiker, manusforfatter og regissør for Grefsenrevyen på 80-tallet.

Selve gravferdssermonien er lukket for pressen, etter ønske fra Engmarks familie.

I en pressemelding skriver begravelsesbyrået:

«Mens Åsleik levde, hadde hans familie en tilbaketrukket rolle, og var i stor grad skjermet for pressen. Hans familie ønsker å opprettholde dette også nå, og de ønsker derfor ingen spesiell eksponering eller å gi noen uttalelser i forbindelse med seremonien. Vi ber vennligst om at dette respekteres.

Samtidig er familien bevisst på Åsleik Engmarks posisjon i norsk kulturliv, og har forståelse for at pressen kan ha interesse av å dekke seremonien.»

Det er sokneprest i Grefsen Sigmund Akselsen som leder sermonien.

Døde brått

Engmark fikk et illebefinnende da han var på familiebesøk i Brussel, og døde brått søndag 12. februar, bare 51 år gammel.

Ambulansepersonell ble tilkalt, men livet sto ikke til å redde, skrev Karina Aase i produksjonsselskapet Feelgood scene en pressemelding som ble sendt ut dagen etter.

Engmark ble skilt fra sin kone Helle i 2012 og etterlater seg tre barn.

Engmark står bak flere rollefigurer og sceniske opptredener, og høsten 2009 debuterte han som filmregissør med spillefilmen «Knerten». Filmen vant to Amanda-priser, ble den mest sette filmen med premiere samme år og ble tatt ut til det offisielle barnefilmprogrammet på filmfestivalen i Berlin.