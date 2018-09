Asia Argento hevdar 17-åring forgreip seg på henne

Den italienske skodespelaren Asia Argento blei ein av frontfigurane i metoo-bevegelsen etter at ho skulda den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein for valdtekt. Men i august blei ho sjølv skulda for å ha forgripe seg på ein 17 år gamal mannleg skodespelar i 2013.

The New York Times skreiv at Argento skulle ha betalt den tidlegare barneskodespelaren Jimmy Bennett 380.000 dollar i eit forlik.

Argento hevdar no at det var Bennett som forgreip seg på henne. Advokaten hennar, Mark Jay Heller, seier til kjendisnettstaden TMZ at Argento opplevde det som om den unge skodespelaren hoppa på henne, og at ho stivna medan dei heldt på.

Heller meiner Bennett kom med skuldingane fordi han lukta raske pengar frå Argento og kjærasten hennar, kjendiskokken Anthony Bourdain.

– Han kravde pengar for ikkje å skape vanskar for Argento og Bourdain, seier Heller.

Stoppar utbetalingar

Paret inngjekk eit forlik med Bennett om ei utbetaling på 380.000 dollar, eller over tre millionar kroner. Men då saka blei kjent, avviste Argento at ho hadde gjort noko gale. Ifølgje The Guardian skal dei ha gått med på forliket for å hjelpe Bennett gjennom ei økonomisk vanskeleg tid.

I juni døydde Anthony Bourdain i Frankrike. På det tidspunktet hadde han betalt 250.000 dollar til Bennett. No seier Heller til E! News at Argento ikkje kjem til å betale det resterande beløpet.

– Asia kjem ikkje til å godkjenne at det blir utbetalt meir pengar til Bennett.

Bennett har foreløpig ikkje kommentert dei nye skuldingane frå Argento, men i august sa han at han står fast på at Argento forgreip seg på han.

Har fått konsekvensar

I starten var Asia Argento ein av skodespelarane som gav overgrepsskuldingane mot Weinstein eit ansikt. Men etter at ho sjølv blei skulda for seksuelle overgrep, har det ført til at mange ikkje vil ha noko meir med henne å gjere.

Rose McGowan sa ifølgje Deadline at ho kjende seg sviken av Argento, som ho meinte hadde kome med løgner om Bennett. Samtidig viste dette også at menn kunne vere offer.

– Metoo er ikkje berre for kvinner. Eg har høyrt mange menn fortelje historier om misbruk. Det har ikkje skjedd før, sa ho.

Då Asia Argento blei skulda for seksuelle overgrep, sa Rose McGowan ho kjende seg sviken. Foto: Willy Sanjuan / AP

CNN har også stoppa fleire episodar av programserien «Parts Unknown» etter skuldingane som var retta mot Argento, melder Buzzfeed News. Dette var ein serie Anthony Bourdain laga for kanalen. Argento var med i to av programma, og hadde regi på eit tredje.

– På grunn av skuldingane mot Asia Argento, vil CNN inntil vidare ta episodane ho er med i av «Parts Unknown» av lufta inntil vidare, sa ein talsperson for kanalen.